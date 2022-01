Zu schrill, zu breit oder zu kurz? In dem Modekosmos der 90s-Fashion-Dekade gibt es keine Grenzen – und das macht ihn einzigartig. Immer mehr Frauen orientieren sich gegenwärtig an dem 90s-Look. Wir haben Euch drei It-Pieces des Jahrzehnts rausgesucht, die aktuell ihr Fashion-Comeback feiern und sich perfekt mit dem aktuellen modischen Zeitgeist vereinen lassen.

Die College Jacke aus den 90ern ist zurück

Mehr 90s-Look geht nicht! Bloggerin Kim Doung holt den Style zurück in die Gegenwart. Dieser angesagte Oversized-Look ist geeignet für diejenigen von Euch, die sich etwas trauen möchten. Bloggerin Kim Doung macht es vor: Sie setzt eine schwarze College-Jacke mit einem sehr kurzen Crop-Top in Szene. Die Baggy-Hose der Bloggerin, die so low und breit geschnitten ist, dass man eine Männer-Trunk sieht, rundet die selbstbestimmte und freche 90er-Jahre-Attitude ab. Sneaker und Cap ergänzen den Look.

Wide-leg destroyed Jeans

Zu lange, kaputte Jeans-Hosen sind ein Fashion No-Go? 2022 bricht mit der Regel. Die Zeit der perfekt angepassten Skinny-Jeans ist in diesem Jahr passé. Das beweist auch Caro Daur. Das Model kombiniert das Trend-Piece mit einem hellbraunen Oversized Mantel und einer schwarzen Cap. Caro Daur weiß, wie man die 90er-Jahre Trendteile neu interpretiert und upgradet den Trend somit in die heutige Zeit. Bevor du eine Wide-leg Jeans kaufst, lohnt sich manchmal ein Blick in den eigenen Kleiderschrank und schon hast du die ideale Voraussetzung, um ein echtes 90s-Girl zu werden.

Hosen tragen wir jetzt wieder über dem Stiefel

Die Hosen in die Stiefel reinzustecken war gestern. Vielmehr orientiert man sich wieder an den Trends der 90er-Jahren: Hier haben Fashionistas ihre langen Hosen einfach über die Stiefel fallen lassen. Wie der Trend heute getragen wird, zeigt Influencerin Xenia Adonts. Sie präsentiert in einem Instagram-Post ihr elegantes Ton-in-Ton Outfit. Den Trend hebt die Infleuncerin gekonnt durch den Farbkontrast hervor, indem sie die schwarzen Plateau-Stiefel zu einer langen Hose in Beige kombiniert. Damit deine Jeans auch breit genug ist, um sie über die Stiefel zu tragen, solltest du auch straight-leg Hosen zurückgreifen.

