Strohhüte, Caps + Co. Diese Kopfbedeckungen landen bei uns in den Koffern

Na, schon den nächsten Urlaubstrip geplant? Was bei dem schönen Sonnenschein auf gar keinen Fall fehlen darf, ist eine Kopfbedeckung. Nicht nur, weil sie uns vor den UV-Strahlen schützt, sie sieht in den meisten Fällen auch super stylisch aus. Welche Modelle von Zara, Mango und Co. bei unseren Redakteur:innen auf der Wishlist landen, erfahrt ihr hier.