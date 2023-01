Wäschetrends 2023: 4 Must-haves für dieses Jahr

Die Wäschetrens 2023 sind sexy, verspielt und auch noch super gemütlich. Was euch in Sachen Unterwäsche das Jahr versüßt und worauf ihr jetzt nicht verzichten könnt – wir zeigen es euch.

Was trägt man gerade, was ist längst out of date? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns jährlich aufs Neue, wenn es darum geht, die neuesten Trends zu erfahren. Bei Unterwäsche ist das ein bisschen anders, denn da setzen wir mehr auf Klassiker als in jedem anderen Bereich. Und ausgelacht wird man auch nicht, wenn man ganz schlichte Baumwollunterwäsche trägt. Wer aber mal etwas Neues in seiner Wäscheschublade haben will, sollte sich die aktuellen Trends inklusive des Must-haves in der Farbe des Jahres anschauen, die wir zusammengetragen haben.

Wäschetrends 2023

Pretty in Pink

Nachdem "Viva Magenta" zur Trendfarbe 2023 gewählt worden ist, können wir gar nicht mehr ohne diesen schönen, knalligen Ton. Auch für Unterwäsche ist die Farbe sehr beliebt und das nicht nur zur Zeit rund um Valentinstag. Denn die Farbe der Liebe tragen wir schließlich auch gern das ganze Jahr über. Aktuell im Trend sind übrigens auch Bodys mit der Signalfarbe, die im Winter zusätzlich Wärme schenken und die Silhouette vorteilhaft betonen. Wer es lieber klassisch mag, der wird auch bei pinkfarbenen BHs und Slips fündig. Ob mit Spitze, Schleifen oder aus strechigem Satin – die knallige Unterwäsche ist immer ein absoluter Hingucker.

Alles Spitze

Wir lieben Spitze! Sie ist die perfekte Mischung aus verspielt, elegant und sexy und zeichnet sich dank ihrer Zartheit auch nicht auf der Haut ab. Besonders für eng-sitzende Kleider, Röcke oder Hosen sind Unterhosen mit Spitze bestens geeignet. Außerdem ist sie schonend zur Haut, weil sie weniger Reibung erzeugt und einen wie ein Hauch von nichts umhüllt. Die Unterwäsche aus Spitze hat noch einen weiteren Vorteil, denn sie ist auch noch sehr bequem.

Nachhaltigkeit ist sexy

Nachhaltigkeit geht in jedem Bereich, auch bei Unterwäsche. Damit das funktioniert, werden Stoffe entweder recycelt oder es wird auf natürliche Ressourcen verzichtet und die Stoffe entstehen künstlich. Daher sind Lyocell (Tencel) oder Polyamid auch keine Seltenheit mehr und werden bei jeglicher Kleidung – wie auch bei Slips und BHs – immer öfter eingesetzt. So kann an natürlichen Stoffen gespart werden und wir bekommen trotzdem Unterwäsche, die bequem und tragbar ist. Wer es ganz natürlich mag, der greift am besten auf Baumwolle zurück.

Hauptsache gemütlich

Weg mit dem Chichi und her mit den simplen Schnitten. Manchmal braucht es einfach nur Basics, ohne dass überall Spitze oder Schleifen als Verzierung zu sehen sind. Seamless wear ist daher nicht erst seit Kim Kardashians SKIMS sehr beliebt, sondern auch bei Marken wie C&A und H&M anzufinden. Ob als Leggings, Oberteil oder eben Unterwäsche – seit Jahren begeistern die nahtlosen Kleidungsstücke in jedem Bereich. Gemütlicher wird es dann noch durch das verwendete Polyamid, ein weicher synthetischer Stoff, der in den meisten Fällen Hauptbestandteil von nahtlosen BHs und Slips ist. So steht einem entspannten Tag nichts mehr im Weg.

