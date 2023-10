We Try Before You Buy

We Try Before You Buy 3 angesagte Fashion-Pieces im Redaktionstest

Auch der Herbst bringt aufregende Fashion-Must-haves mit sich – dieses Mal stehen sie im Zeichen der Nachhaltigkeit. Drei unserer Moderedakteurinnen zeigen euch, wie nachhaltig Mode wirklich sein kann.

An Apple a Day – den Spruch trag ich jetzt am Fuß

Mode- und Beauty-Redakteurin Jessica hat die neuen innocent x Vlace Sneaker aus recyceltem Apfelleder getestet. © PR

Fashion-Piece: innocent x Vlace Sneaker

Preis: 185 Euro

Kombinierbar mit: Am liebsten trage ich die Sneaker zurzeit zur Straight-Leg-Jeans, in Kombination mit Ringelpullover und Trenchcoat.

Tragbarkeits-Faktor: Diese Sneaker funktionieren für mich 24/7. Sie sind schlicht im Design, bestehen aus hochwertigem recyceltem Apfelleder und haben einen super Trage-Komfort.

Das ist besonders: Obermaterial aus recyceltem innocent Apfeltrester, recycelte Sohle aus alten Sohlen, weiches Innenfutter aus recycelten PET-Flaschen.

Hufeisen bringen Glückwe-try-hannah

Fashion-Piece: Horshoe Jeans von Citizens of Humanity

Preis: ca. 390 Euro

Kombinierbar mit: Am liebsten trage ich meine Jeans in Kombination mit eng anliegenden Shirts oder im Winter, um eine zusätzliche Portion Eleganz zu kreieren, mit einem engen Rollkragenpullover. Auf diese Weise wird der lässige Schnitt der Jeans ideal betont, und meine Taille erhält die Aufmerksamkeit, die sie verdient.

Tragbarkeits-Faktor: Ich liebe Kleidungsstücke, die schlicht und dennoch einzigartig sind. Die Jeans in Hufeisenform vereint zeitlose Eleganz mit einem gewissen "Wow"-Faktor. Sie ist nicht nur super bequem und hochwertig, sondern garantiert auch durch ihren besonderen Schnitt eine Fülle von Komplimenten.

Das ist besonders: Im Streben nach mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat die Modebranche einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Die Marken Citizens of Humanity hat sich verpflichtet, umweltfreundliche Praktiken zu fördern. Von regenerativer Baumwolle bis hin zu recyceltem Leder setzen sie auf innovative Ansätze, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Mit umweltschonenden Wasch- und Färbeprozessen sowie recycelten Materialien prägen sie die Zukunft der Modeindustrie. Nachhaltige Mode ist bei Citizens of Humanity nicht nur ein Trend, sondern eine notwendige Veränderung für die kommenden Generationen.

Spannendes Konzept trifft schöne Qualität

Redakteurin Linda hat den Pullover aus 100% Kaschmir getestet. © PR

Fashion-Piece: Knit Cashmere Turtleneck von Singular Society

Preis: Regulär 440 Euro, Mitglieder zahlen 220 Euro

Kombinierbar mit: allem! Schwerer Strick macht aus einem eleganten Silk-Kleid ein lässiges Outfit für den Alltag, doch auch mit heller Jeans und Sneakern entsteht ein gelungener Look.

Tragbarkeits-Faktor: hoch! Denn der Rollkragenpullover aus schwerem Kaschmirstrick eignet sich hervorragend um stylisch die kühlen Herbst- und Wintertage zu überstehen. Obwohl grober Strick meist schwer fällt, löst dieser Pullover ein schön leichtes Tragegefühl aus. Comfort in jeder Lebenslange, gesichert!

Das ist besonders: Es ist zum einen der Kaschmir, der zu 100 Prozent GCS zertifiziert ist. Damit wird darauf geachtet, dass das Wohlergehen von Kaschmirziegen, die Arbeitsbedingungen der Landwirte und der Umweltschutz berücksichtigt werden. Doch auch das Konzept der Marke Singular Society überzeugt! Mitglieder erhalten gegen einen Preis von 9,50 Euro im Monat oder 114 Euro im Jahr exklusiven Zugang zu den Produkten, zum Preis der Herstellungskosten. Dieser wird transparent bei jedem der Pieces im Shop eingeblendet. Den Pullover bekomme ich so anstatt für 440 Euro für 220 Euro.