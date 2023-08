WE TRY BEFORE YOU BUY

WE TRY BEFORE YOU BUY 5 angesagte Fashion-Pieces im Redaktionstest

Auch der Sommer bringt aufregende Fashion-Must-haves mit sich – doch welche davon sind im Alltag wirklich tragbar? Fünf unserer Mode-Redakteurinnen haben ihre Sommer-Favoriten herausgepickt.

Ein Highlight an meinem Handgelenk

Mode- und Beauty-Redakteurin Jessica hat sich in das Taschenmodell "Ophélia" von Ba&sh verliebt. © PR

Fashion-Piece: Ophélia von Ba&sh

Preis: ab 275 Euro

Kombinierbar mit: meinem liebsten Sommerkleid! Die Tasche hat was von einem Picknickkorb, einer Strandtasche und von einem Shopper – und lässt sich ganz wunderbar zu floralen Mustern und sommerlichen Stoffen stylen.

Tragbarkeits-Faktor: SEHR hoch! Durch ihr multi-funktionales Design lässt sie sich sowohl am Tag, als auch am Abend perfekt ins Outfit integrieren.

Sommer-Must-have, denn: die Tasche gibt es in fünf verschiedenen Farben, mir persönlich gefällt der dunkle Khaki-Ton sehr gut, da er einen schönen Kontrast zu sommerlichen Mustern oder hellen Nuancen abgibt.

Sommer, Herbst, Winter ... Frühling!

Die gestreifte Weste ist einfach ein Allrounder! Ob im Sommer für sich alleine oder im Winter zusammen mit einem Strickpullover: sie ist immer eine gute Wahl. © PR

Fashion-Piece: Weste von C&A

Preis: ca. 30 Euro

Kombinierbar mit: allem! Ob im Sommer ganz modisch zur Jeansshorts oder zum feinen Maxirock, die Weste bringt in jeden Look etwas des begehrten 2000er Stils hervor. Verspielte Accessoires wie Ketten, Armbänder und Ringe dazu, fertig. Tipp: Auch die passende Hose und den dazugehörigen Blazer zulegen – diese Kombination sieht besonders klassisch aus.

Tragbarkeits-Faktor: hoch! Wenn die Temperaturskala wieder ansteigt, ist man über die freien Arme besonders dankbar. Stylische und klassische Looks sind im Büro mit der Weste gut möglich.

Sommer-Must-have, denn: das Business hört auch in den heißen Monaten nicht auf. Der zeitlose und fast schon festlich-anmutende Look sichert uns im Sommer den modischen Durchblick. Das klassische Kleidungsstück lässt sich mit legeren Teilen noch lockerer stylen. Nur Mut!

Die PERFEKTEN Schuhe als Hochzeitsgast

Die Empfehlung für diese Stoff-Mules hat Melanie von ihrer Freundin bekommen, die "zwei Hochzeiten in ihnen durchgetanzt" hat. © PR

Fashion-Piece: Mules im Häkellook von H&M

Preis: 19,99 Euro

Kombinierbar mit: luftigen Sommerkleidern, lässigen Stoffhosen und jedem Outfit, das mühelos schick aussehen soll.

Tragbarkeits-Faktor: Zu Anlässen ist man mit den Schuhen nicht underdressed und im Alltag nicht overdressed.

Sommer-Must-have, denn: meine Füße schmerzen nicht! Ich kann es wirklich nicht fassen. Jedes einzelne Paar Absatz-Schuhe, das ich in meinem Leben getragen habe, drückt oder schmerzt irgendwann (ich bin dafür mit meinem Hallux auch sehr anfällig). Obwohl die Mules kein Plateau haben, habe ich bei einer Sommerhochzeit die ganze Nacht durchgetanzt. Durch den Stoffriemen hinterlassen sie keine Druckstellen und sind auch für meine breiten Füße geeignet. Der Häkellook ist gerade angesagter denn je und passt zu jedem Outfit. Ich habe jetzt schon beschlossen, mir diese Schuhe auch gleich in Schwarz zu kaufen. Oder gleich noch ein weißes Paar auf Vorrat? Ich habe wirklich Angst, sie jemals zu verlieren.

Mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein

Redakteurin Julika testet die virale Wirkung der Drop Ohrringe von Cos. © PR

Fashion-Piece: Tropfenförmige Ohrringe von Cos

Preis: ca. 39 Euro

Kombinierbar mit: Die tropfenförmigen Ohrringe sind fähig, selbst eine einfache T-Shirt-Jeans-Kombi in einen High-Fashion-Skandi-Style zu verwandeln.

Tragbarkeits-Faktor: Oft gelten Trends als kurze Liaison, mit deren langfristigen Tragbarkeitsvermögen, es sich spätestens nach einen paar Wochen ausgeflirtet hat. Doch die "Drop"-Ästethtik begleitet mich mindestens den ganzen Sommer. Bottega Veneta machte den Anfang, mittlerweile sind Marken wie Cos oder Arket nachgezogen – und die Ohrringe nicht mehr aus meinem Schmuckkästchen wegzudenken. Warum? Der Style ist gleichermaßen universell wie aufregend, durch die organische Form immer ein Hingucker.

Sommer-Must-have, denn: der plakative und zugleich elegante Style lässt sich wunderbar mit zarten Häkelkleidern sowie coolen Jeanshorts kombinieren und sorgte einfach immer für gute Laune. So sollte Sommer-Styling gehen, oder?

Liebe auf den ersten Blumen-Blick

Ob wirklich noch ein Blumenkleid in meinen Kleiderschrank einziehen muss? Nein. Ob ich dieses Kleid unbedingt haben musste: JA! © Ilja Gaus/PR / PR

Fashion-Piece: Cecile Dress von Fabienne Chapot

Preis: ca. 290 Euro

Kombinierbar mit: Sandalen, Sneaker oder auch Pumps - von sportlich bis elegant ist alles möglich und das mag ich besonders an diesem Kleid.

Tragbarkeits-Faktor: Das Kleid hat einen echten "Wow"-Faktor. Denn neben dem tollen Design, ist die Rückenpartie frei und schafft einen tollen Hingucker. Tragbar also entweder ganz ohne BH, einem rückenfreien BH oder Tapes. Durch die freie Rückenpartie ist das Kleid so richtig schön luftig.

Sommer-Must-have, denn: ich kann vermutlich nie genug blumige Sommerkleider besitzen. Dieses Modell ist aber wirklich ein ganz besonderes, nicht zuletzt aufgrund der hübschen Arm-Partie. Das Kleid lässt sich vielseitig kombinieren und ist somit für jede Gelegenheit der perfekte Hingucker-Look.