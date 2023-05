We try before you buy: Die Fashion-Must-haves unserer Redakteurinnen

We try before you buy

We try before you buy Die Mode-Must-haves unserer Redakteurinnen

Transparente Stoffe, Rüschendetails und frische Farben – mit dem Wechsel der Saison ändern sich auch unsere Modevorlieben. Lass dich von den Favoriten der Redaktion inspirieren.

Die Winterjacke im Kleiderschrank parken und endlich wieder zu leichter Frühlingsmode greifen. Neue Kollektionen unterschiedlichster Modemarken motivieren, die eigene Garderobe aufzustocken. Unsere Redakteurinnen teilen ihre liebsten Neuheiten.

Hier passt einfach alles

Mode- und Beauty-Redakteurin Jessica liebt den Scandi-Flair dieser Bluse. © PR

Produkt: Besticke Bluse von Rich & Royal

Preis: 130 Euro

Optik: Die bestickte Bluse mit hübscher Knopfleiste, Rüschen-Kragen und aus 100 Prozent Bio-Baumwolle versprüht auf Anhieb frühlingshafte Gefühle – und lässt sich sowohl romantisch (mit Plisseerock) oder als Stilbruch zu Blue-Jeans kombinieren.

Landet auf dem Wunschzettel, weil: ich im Frühling einfach am liebsten zu Pieces mit Blumen-Print greife. Die Bluse im romantischen Scandi-Look hat es mir einfach besonders angetan.

I put a Ring on it

Bei Ringen liebt es Redakteurin Ilka filigran, schlicht und wunderschön: genau wie der Blautopas-Ring aus der Kollektion von LEA für Kraemer. © PR

Produkt: Blautopas-Ring aus der Kollektion von LEA für Kraemer

Preis: ca. 150 Euro

Optik: Groß und auffällig ist der Ring nicht, dafür besticht er mit einem ganz klaren Blautopas-Stein, der an sprudelndes Quellwasser erinnert. In Kombination mit dem 375-Gold wird er frisch und lebendig – perfekt für den Frühling!

Landet auf dem Wunschzettel, weil: Ich liebe filigrane Ringe, weil sie bei mir vor allem eins sein müssen: alltagstauglich. Ich kann es nicht haben, wenn der Ring mich an meinen Aufgaben hindert. Trotzdem soll das Zierwerk an meiner Hand etwas hermachen. Sängerin LEA hat in Zusammenarbeit mit Kraemer tolle Schmuckstücke herausgebracht. Mein klarer Favorit: Der Blautopas-Ring. Er erfüllt alles, was ich mir von einem Ring erhoffe. Er ist nicht zu klobig, ist aus hochwertigen Materialien und hat trotz seiner Größe einen Wow-Faktor. Auch im Alltag kann ich alles mit ihm machen. Am liebsten trage ich ihn als Vorsteckring, er macht aber auch Solo groß etwas her.

Sommerlicher Streifzug

Endlich wieder Zeit für sommerliche Kleider. Nane, Head of Fashion, hat sich in dieses Modell direkt verliebt. © Ilja Gaus/PR / PR

Produkt: Gestreiftes Midi-Kleid mit Volant von Gerry Weber

Preis: ca. 150 Euro

Optik: Tolle Farben, Streifen-Optik, Ballonärmel und fließendes Material - der perfekte Hingucker für die ersten sommerlichen Tage.

Landet auf dem Wunschzettel, weil: es im Sommer gerne und unbedingt Farbe sein darf. Im Herbst/Winter trage ich vornehmlich schwarz und freue mich dann zur wärmeren Jahreszeit mit farbenfrohen Looks unterwegs zu sein. Das Kleid lässt sich lässig mit weißen Sneakern kombinieren, aber sieht auch mit Sandalen oder High Heels super aus.

Die guten alten Zeiten

© PR

Produkt: Rekonstruiertevon & Other Stories

Preis: ca. 150 Euro

Optik: Graue Maus in Mausgrau? Auf keinen Fall! Die Weste überzeugt mit einer modernen, rekonstruierten Passform mit langen Vorderteilen und einer verkürzten Rückseite.

Landet auf dem Wunschzettel, weil: Hätte mir jemand vor ein paar Jahren gesagt, dass meine Modesünde aus Teenagerzeiten, die Anzugweste, zurückkommt, hätte ich laut gelacht. Aber die elegante Weste von & OtherStories hat mich überzeugt. Kombiniert mit einer lässigen Jeans, oder ganz edel mit der passenden Stoffhose, kann ich sie sowohl super casual also auch als coolen Business-Look tragen. Der etwas längere Schnitt macht die Weste besonders und sorgt für den kleinen aber feinen Schliff, der den Look direkt noch stylischer macht. Mein 15-Jähriges Ich wäre so stolz auf mein Westen-Comeback!