Ich packe meinen Koffer und nehme mit ... Na, aber was denn nun? Um euch die Frage zu erleichtern, haben wir uns die coolsten Neuheiten für heiße Tage angeschaut und fleißig getestet. Wir zeigen euch unsere Must-haves, auf die wir in unserer Urlaubsgarderobe definitiv nicht verzichten können.

MAXImales Sommergefühl

Redakteurin Jessica hat sich ein ihr neues Maxikleid von Boden verliebt. © PR

Produkt: Maxi Dress von Boden

Preis: 250 Euro

Optik: Ich liebe den Patchwork-Look des Kleides! Er macht nicht nur gute Laune und passt somit perfekt in den Sommer, das Schöne an dem Kleid: Die einzelnen Stoff-Elemente sind recycelt, stammen aus früheren Kollektion und werden in der Remix Collection des Labels neu verarbeitet – super nachhaltig!

Kommt in den Koffer, weil: das angenehme Leinen-Material wie gemacht für heiße Sommertage ist – es kühlt und hält trocken. Das bunte Design des Kleides und der luftige A-Linien-Schnitt macht es im Koffer zum Allrounder. Ob Strand, City oder Restaurant: es lässt sich vielfältig kombinieren.

Sonne aus dem Brillenetui

Ohne ihre neue Sonnenbrille von Viu geht Redakteurin Hannah diesen Sommer nichts. © PR

Produkt: Sonnenbrille "The Posh" von Viu

Preis: 145 Euro

Optik: Die eckige Retrobrille versprüht absolutes Sommerfeeling. Das handgefertigte Modell aus robustem Acetat sieht modern, stylisch und dennoch zeitlos und edel aus. Die Brille ist in drei Farbtönen erhältlich. Ich habe mich direkt in den sonnigen Gelbton mit bräunlichen Gläsern verliebt. Hier ist gute Laune vorprogrammiert!

Kommt in den Koffer, weil: Jedes Jahr aufs neue ärgere ich mich über meine triste und farblose Urlaubsgarderobe. Bunte Farben sind hier leider Fehl am Platz. Deswegen kommt die knallige Brille von Viu wie gerufen. Die macht nämlich jeden noch so schlichten Look direkt Urlaubs-tauglich.

Beach-Glam

Friederike packt den glitzernden Bikini von Calzedonia in ihren Koffer für den Sommerurlaub. © PR

Produkt: Calzedonia Bikini "Dubai"

Preis: Hose und Oberteil rund 100 Euro

Optik: Der Bikini fällt vor allem durch die glitzernden Details auf. Unzählige Strasssteine zieren Hosenbund und Bikinioberteil. Wer will, kann sogar zu der hochgeschnittenen Hose den passenden glitzernden Gürtel tragen.

Kommt in den Koffer, weil: Ein Bikini in jeden Sommerurlaub gehört! Ich war eigentlich nie Fan von hochgeschnittenen Bikinihosen, aber diese hier sitzt einfach wie eine zweite Haut. Den Gürtel kann man sogar abmachen – das finde ich wirklich sehr praktisch. Der Bikini ist definitiv ein glamouröser Eye Catcher an warmen Tagen.

Ins Netz gegangen

Anna-Lisa setzt im Sommer auf korallefarbenes Netz © PR

Produkt: Netztasche aus recyceltem Polyester von Arket

Preis: 59 Euro

Optik: Die Netztasche ist luftig und locker und ein absoluter Eyecatcher. Die Farbe ist perfekt für den Sommer und aufgrund der Größe eignet sie sich super für eine schnelle Schwimmrunde am Badesee oder einen Stadtbummel.

Kommt in den Koffer, weil ... sie für mich einfach die perfekte Kombination aus stylisch und praktisch ist. Zudem lässt sie sich super klein falten und nimmt kaum Platz im Koffer weg. So bleibt genug Platz für fünf Paar Schuhe – die müssen definitiv sein!

Grünes Licht

Grün ist eine der Trendfarben der Saison. Deshalb darf ein Kleid in dieser Farbe bei Nane, Head of Fashion, nicht fehlen. © PR

Produkt: Langes Hemdblusenkleid mit Lochstickerei von Sézane

Preis: ca. 165 Euro

Optik: Mich hat der tolle Grünton und die schöne Lochstickerei direkt begeistert. Das Kleid ist schön tailliert und dank kühlender Materialien (Baumwolle und Leinen) ist es trotz der langen Arme perfekt für warme Sommertage.

Kommt in den Koffer, weil: ich im Urlaub gerne ganz besondere Kleider trage und sie dann mit Urlaubserinnerungen verbinden kann. Besonders gut gefällt mir an diesem Modell, dass es auch bei mir – ich bin 1,88 Meter groß – eine perfekte Länge hat.