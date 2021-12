We Try Before You Buy

We Try Before You Buy Die Winter-Must-Haves der Redaktion

Weihnachten steht vor der Tür! Und unsere Redaktion beschenkt in diesem Jahr nicht nur ihre Liebsten. Wir verraten euch unsere absoluten Must-Haves für den Winter, die wir uns ganz einfach selbst geschenkt haben.

Die Goldenen Zweiundzwanziger können kommen

Hochwertige Creolen sind immer eine gute Investition! Dieses Modell von Mejuri ist klassisch, aber nicht unauffällig, findet Lisa, stellv. Head of Beauty & Fashion. © PR

⭐⭐⭐⭐ ⭐(5/5)

Produkt: "Large Charlotte Hoops" von Mejuri

Preis: 120 Euro

Optik: Die Creolen sind mittelgroß aber dank ihrer Struktur etwas breiter und auffälliger. Ein echter Hingucker, der sich trotzdem toll kombinieren lässt.

Kommt unter meinen Weihnachtsbaum, weil: die Ohrringe aus Vermeil, also goldplattiertem Sterlingsilber, mit einer 18-Karat-Goldschicht überzogen sind und von Stars wie Billie Eilish und Selena Gomez geliebt werden – muss ich also auch haben!

Wilder Winter

Erst kürzlich habe ich, Nane, Head of Fashion, wieder ein schwarzes Paar Handschuhe in einem Restaurant "verloren". Diesen Hingucker von Dior werde ich ganz bestimmt niemals irgendwo liegen lassen. © PR

⭐⭐⭐⭐ ⭐(5/5)

Produkt: Ski-Handschuhe im Leo-Look von Dior aus der DiorAlps Sonderkollektion

Preis: ca. 650 Euro

Optik: Ich fahre zwar kein Ski, aber gut angezogen bin ich im Ski-Gebiet oder zumindest im Winter trotzdem gerne! Und Leo geht doch eigentlich immer, oder? Die Handschuhe lassen sich perfekt zu Looks in Erdtönen und elegantem Schwarz kombinieren. Für ganz Mutige ist natürlich auch der Allover-Leo-Look eine coole Option.

Kommt unter meinen Weihnachtsbaum, weil: ich mich ehrlich gesagt auch gerne mal selbst beschenke. Seit zwei Jahren kaufe ich mir zum Jahresende immer etwas ganz Besonderes und das kommt dann unter den Weihnachtsbaum und wird am 24. Dezember feierlich ausgepackt.

Schlichtes Design mit Hingucker-Potenzial

⭐⭐⭐⭐ ⭐(5/5)

Dank der Zusammensetzung aus Wolle und Kaschmir ist der Rollkragenpullover nicht nur hochwertig verarbeitet, er hält obendrein auch noch richtig warm. © PR

Produkt: Rollkragenpullover aus Kaschmirmix von H&M

Preis: 100 Euro

Optik: Der Rollkragenpullover aus der Premium-Kollektion von H&M besticht durch sein schlichtes Design, ohne dabei langweilig zu wirken. An Kragen, Ärmeln und Bund finden sich nämlich kleine Rippenstrick-Details, der Oversize-Schnitt schafft eine schöne Silhouette und die Länge und Farbe des Pullovers lassen unzählige Kombinationsmöglichkeiten zu.

Kommt unter meinen Weihnachtsbaum, weil: ich mich an Heiligabend zwar so richtig gerne schick mache, es aber insgeheim kaum erwarten kann, mich am ersten Weihnachtstag zusammen mit meiner Familie in gemütlicher Kleidung auf die Couch zu setzen, um traditionelle Weihnachtsfilme anzuschauen. Dafür ist der Pullover einfach perfekt!

That's amore

Mode- und Beauty-Redakteurin Friederike legt Wert auf Optik und Komfort. © Ilja Gauß / PR

⭐⭐⭐⭐(4/5)

Produkt: Triumph Amourette 300

Preis: etwa 60 Euro

Optik: Der Amourette 300 ist ein unterfütterter Spitzen-BH mit Blütenmuster. Die Cups sind aus Tüll und die Bügel sind relativ leicht, sodass sie nicht einschneiden oder drücken. Sie sorgen für etwas Halt und geben eine schöne Form.

Kommt unter meinen Weihnachtsbaum, weil: für mich nicht nur die sichtbare Kleidung festlich und besonders sein soll an Weihnachten, sondern auch die Unterwäsche. Durch die hübschen Träger kann man den BH auch als Bralette zweckentfremden – zum Beispiel in Kombi mit einem Blazerkleid. Durch die leichten Bügel ist der BH tatsächlich super bequem – für meinen Geschmack könnte es allerdings mehr Variation in der Auswahl der Unterteile geben.

It-Piece-Alarm

Redakteurin Hannah hat ihr neues It-Piece für den Winter gefunden. © PR

⭐⭐⭐⭐ ⭐(5/5)

Produkt: Celia Anorak von Samsoe Samsoe

Preis: 160 Euro

Optik: Der dunkelblaue Anorak aus Kunstlammfell ist weit geschnitten. Mit einem hohen Stehkragen und eine Knopfleiste mit Druckknöpfen ist er das perfekte Teil zum Einkuscheln für die kalten Tage.

Kommt unter meinen Weihnachtsbaum, weil: Kuschelige Pieces in Lammfelloptik sind gerade angesagter denn je! Der oversized Schnitt ist super bequem und sieht sowohl zur weiten Stoffhose, als auch zur sportlichen Leggings modern und stylisch aus. In diesem Sinne: Frohe Weihnachen an mich selbst! Man gönnt sich ja sonst nichts.