von Rike Andresen

Weiße Sneaker dominierten über Jahre hinweg den Markt und galten lange als unantastbar. Doch das scheint sich nun zu ändern, greifen immer mehr Fashionistas zu Sneaker mit blauen und grünen Farbakzenten. Wir zeigen dir drei Modelle, die im kommenden Jahr in deinem Schuhschrank nicht fehlen dürfen.

Meteorologisch befinden wir uns zwar noch im tiefsten Winter. Doch der neue Schuh-Trend läutet bei uns gedanklich schon den Frühling ein. Sneaker in Blau und Grün sind nämlich das Must-have der kommenden Saison, wie uns zahlreiche Fashion-Blogger:innen beweisen. Dabei haben es uns diese drei Modelle ganz besonders angetan.

Der Klassiker

Na, kommt dir der Schuh auch irgendwie bekannt vor? Kein Wunder, denn der Nike Dunk feierte bereits in den 90er-Jahren sein Debüt. Damals wurde er überwiegend von Sportlern aus der Skate- und Basketball-Szene getragen. Heute sorgt er vor allem als modisches It-Pieces für Aufsehen. Erst kürzlich postete Ann-Kathrin Götze ein Foto von sich und ihrem Sohn, auf dem sie den Schuh in einer babyblauen Variante in Szene setzt. Dazu kombiniert sie ein beigefarbenes Pullover-Kleid der Luxusmarke Balenciaga und eine farblich passende Mini Kelly Bag der Marke Hermès. Ganz schön stylisch!

Das Beste an dem Schuh, es gibt ihn in zwei Varianten, als Low und als High Dunk. Wie der High Dunk am besten kombiniert wird, zeigt uns Fashion-Bloggerin Justine Schlütter, die sich für ein grünes Modell entschieden hat. Passend zum Trend-Sneaker trägt sie einen All-Black-Look mit grünen Details in Pullover und Tasche und greift so das Farbschema des Schuhs perfekt wieder auf.

Der besondere Schuh

Der Hype um den New Balance 327 hält auch nächstes Jahr weiter an. Der beliebte Schuh wird vor allem für seine einzigartige Form gefeiert, die den Fuß extra schmal wirken lässt. Das weiß auch Mode-Bloggerin Phoebe Gore zu schätzen, die den Schuh in etlichen Farbvariationen besitzt. Besonders gern trägt sie aber die grüne Variante, die sie mit einem sportlichen All-Black-Look perfekt in Szene setzt.

Vintage-Look

Dieser Schuh wird momentan auf dem Sneaker-Markt ganz heiß gehandelt und ist daher häufig an den Füßen echter Mode-Fans zu sehen. Und wir verstehen warum, denn der Autry Low Medalist 80s macht seinem Namen alle Ehre und bringt einen gewissen Vintage-Vibe ins Outfit ein.

Wie toll der Schuh einen schlichten Look aufwerten kann, zeigt uns Fashion Bloggerin und Schuhladen-Inhaberin Michi Brandl mit ihrer Kollegin, die den grünen Hingucker-Schuh zu Jeans und Basic-Oberteil kombinieren.

Verwendete Quellen: instagram.com