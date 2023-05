Weiße Blusen: Dieses Modell ist der Bestseller im Frühling 2023

von Janina Oehlbrecht Die weiße Bluse ist ein wahrer Klassiker und gehört in jede gut sortierte Garderobe. Wie wir sie im Frühling 2023 tragen und welches Modell gerade durch die Decke geht, erfährst du hier.

Kaum ein Kleidungsstück ist so zeitlos wie die weiße Bluse. Und doch denken wir schnell an einen langweiligen Büro-Look, wenn wir sie in Geschäften und Online-Shops sehen. Damit ist jetzt Schluss. Das weiße Hemd ist keinesfalls langweilig, sondern kann sogar zum Statement-Piece werden!

Bestseller: Im Frühling 2023 lieben alle diese weiße Bluse

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die weiße Bluse wissen wir gerne an unserem Körper. Zumindest theoretisch. Praktisch ist das etwas schwieriger. Oft stellt sich die Frage, wie man das simple Kleidungsstück etwas aufregender stylen könnte. Dies steht und fällt mit dem Modell. Um die perfekte weiße Bluse zu finden, die schön wandelbar ist und mehrere Saisons übersteht, gibt es einige Kriterien zu berücksichtigen:

Die beste weiße Bluse sollte nicht zu weit und nicht zu eng sein, sondern: Straight Fit .

. Wähle eine schlichte Bluse – ohne Trend-Merkmale wie Rüschen, Ballon-Ärmel oder Schluppe.

– ohne Trend-Merkmale wie Rüschen, Ballon-Ärmel oder Schluppe. Setze auf zeitlose Materialien wie Baumwolle oder Leinen. Diese kühlen im Sommer und machen sich im Winter gut unter kuscheligen Wollpullovern.

Ein Modell, welches all diese Kriterien erfüllt und damit zu jedem Anlass passt, ist diese weiße Bluse von COS. Sie ist aus Leinen gefertigt und hat einen geraden Schnitt. So kann das Hemd als Jacke über einem Tank Top, elegant in den Rock gesteckt oder bei niedrigeren Temperaturen unter einem Cardigan getragen werden.

Falls du kein Leinen-Fan bist oder es noch ein Stückchen zeitloser magst, ist dieses weiße Hemd aus Baumwolle vielleicht die richtige Option für dich. Im Gegensatz zu Leinen verzeiht Baumwolle zwar keine Falten, ist aber dafür oft etwas blickdichter.

Affiliate Link Weiße Bluse von Only Jetzt shoppen 29,90 €

Wie kann man eine weiße Bluse kombinieren?

Du kannst die weiße Bluse ganz nach deinem persönlichen Geschmack und Kleidungsstil kombinieren. Falls du es lieber elegant magst, ist die weiße Bluse toll zur Stoffhose oder Jeans in Kombination mit Loafers. Im Sommer sieht man die weiße Bluse mit offener Knopfleiste als Jäckchen zu Miniröcken und Shorts. Aber auch zu gemusterten Midi-Röcken ist das weiße Hemd nicht zu unterschätzen. Übrigens füllen sich die Instagram- und TikTok-Feeds gerade mit Blusen-Tricks, die aus dem klassischen Kleidungsstück einen wahren Trendartikel zaubern. So kannst du unter anderem vorne einen Knoten binden oder ganz verrückt: Die Bluse verkehrt herum tragen. Sprich: Die Knopfleiste befindet sich auf dem Rücken und der Kragen wird vorne leicht über die Schulter geschoben. Lass deiner Kreativität freien Lauf.

Was trägt man unter einer weißen Bluse?

Du hast Angst, dass etwas durch deine weiße Bluse durchschimmert und fragst dich, was du darunter tragen sollst? Im Sommer ist es ganz einfach: Hier empfehlen sich weiße, gerippte Tank Tops, da die Bluse oftmals offen getragen wird. Was aber, wenn man die weiße Bluse klassisch zugeknöpft tragen möchte? Auch hierfür gibt es eine Lösung. Nahtlose BHs in Nude-Tönen blitzen nicht unter weißem Stoff hervor. Genauso wie nahtlose Unterhemden in Nude-Tönen. Hier erfährst du mehr über nahtlose Unterwäsche.

Du suchst noch ein perfektes weißes T-Shirt? Auch das haben wir gefunden.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.