von Janina Oehlbrecht Der weiße Sneaker zählt zu den beliebtesten Schuhen. Wir zeigen dir die Trends 2022 und verraten, wie das sensible Schuhwerk auch Schmutz und Nässe standhält.

Weiße Sneaker sind ein Allrounder für den Alltag. Sie passen zu jedem Look, können unseren Outfits je nach Modell eine elegante oder sportliche Note verleihen und sind dazu noch unglaublich bequem. Da wundert es nicht, dass unsere Wahl immer und immer wieder auf weiße Turnschuhe statt High Heels, Loafers oder Stiefeletten fällt.

Unter den zeitlosen Sneakers gibt es hin und wieder Modelle, die angesagter sind als andere. Welche Sneaker Trends du 2022 auf dem Radar haben solltest und wie du sie kombinierst, erfährst du im Folgenden.

3 weiße Sneaker-Modelle, die 2022 im Trend sind

Runners Retro-Sneaker Plateau-Sneaker

1. Runners

Affiliate Link New Balance 530 Jetzt shoppen 99,90 € 99,90 €

Den ersten Sneaker Trend 2022 haben wir uns von den Skandinavierinnen abgeschaut! Die tragen aktuell nämlich Runners rauf und runter. Am liebsten jene von New Balance. Zugegeben: An den sportlichen Look mussten wir uns kurz gewöhnen, denn zuerst erinnern die sportlichen Laufschuhe an die Jogging-Runde. Richtig kombiniert wollen wir die Runners aber gar nicht mehr ausziehen. Weiten Marlenehosen verleihen die Laufschuhe eine sportlich-elegante Note, während sie mit weißen Socken zu sommerlichen Kleidern (in allen erdenklichen Farben und Längen), Miniröcken oder Shorts der perfekte Begleiter im Sommer sind. Ganz nebenbei tun wir unserem Rücken übrigens auch etwas Gutes. Die Sneaker heißen ja nicht umsonst Laufschuh.

Unsere Lieblings-Modelle:

2. Retro-Sneaker

Affiliate Link -27% Reebok Damen Club C85 Jetzt shoppen 58,14 € 80,00 €

Retro-Sneaker bringen Nostalgie in unseren Look. Insbesondere Vintage-Liebhaberinnen dürfen sich freuen, denn sie haben den Sneaker-Trend 2022 vermutlich schon an den Füßen. Die Turnschuhe überzeugen mit ihrem unkomplizierten, schlichten Design und könnten daher nicht zeitloser sein. Klassiker wie die adidas Gazelle, Stan Smith oder Superga-Sneaker sind jetzt zurück und werden eine Weile bleiben. Wie du sie kombinierst? Das ist ganz einfach: Retro-Sneaker passen wirklich zu allem. Hier gibt es keine modischen Fehltritte. Mehr über den Retro-Sneaker Trend 2022 findest du hier.

Unsere Lieblings-Modelle:

3. Plateau-Sneaker

Affiliate Link Converse Chucks Plateau Jetzt shoppen 103,00 €

Der Plateau-Sneaker-Trend bleibt. Schon im vergangenen Jahr setzten modebewusste Menschen auf die weißen Sneaker mit hoher Sohle. Immer mehr Brands schreiben sich den Trend auf die Fahne und bringen neue Modelle auf den Markt. Plateau-Sneaker sehen nicht nur toll aus, sondern strecken unsere Beine auch optisch in die Länge. Vor allem zu Kleidern, Röcken und weiten Hosen jeglicher Art sehen die Schuhe toll aus. Und: Die Plateausohle verzeiht es uns bekanntlich, durch Pfützen zu laufen – nasse Füße bei Regen sind damit Geschichte. Hier findest du alles über den Plateau-Sneaker Trend 2022 auf einen Blick.

Unsere Lieblings-Modelle:

Wie pflegt man weiße Sneaker?

Leider sind wir hierzulande häufig Regen und damit auch Matsch ausgesetzt. Das verlangt weißen Sneakern ordentlich was ab. Damit du möglichst lange etwas von deinen Schuhen hast, ist eine schonende Pflege enorm wichtig. Wie pflegt man weiße Sneakers also richtig?

Reinige deine weißen Sneakers regelmäßig. So vermeidest du, dass sich hartnäckiger Dreck ins Material frisst. Dazu eignen sich Hausmittel wie Backpulver oder Babypuder, welches du mit mildem Spülmittel mischen kannst und damit deine Schuhe reinigst.

Ein Schmutzradierer

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.