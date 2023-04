Noch auf der Suche nach einem mega angesagten Piece für den Frühling? Royals wie Catherine, Princess of Wales, und Alessandra de Osma haben es gefunden. Bühne frei für den weißen Blazer.

Auch, wenn ihre Rolle eigentlich eine ganz andere ist: Die europäischen Adelsfamilien werden nicht nur wegen ihres Engagements für soziale Projekte gefeiert, sondern auch für ihren Style. Catherine, Princess of Wales, und Herzogin Meghan gelten etwa als moderne Stilikonen, Königin Máxima als Inspiration für farbenfrohe Styles und Prinzessin Diana ist bis heute Muse für Vintage-inspirierte Stylings. Wenig verwunderlich also, dass die Looks der britischen Royals nicht nur oft kopiert werden, sondern manchmal sogar auch ganz neue Modetrends setzen. So wie jetzt! Alle royalen Fashionistas holen aktuell nämlich immer wieder ein Piece aus ihren Schränken – den weißen Blazer.

Blazer – in weiß? Richtig gelesen! Die royalen Damen strahlen uns derzeit immer wieder in der hellen Variante des Styleklassikers entgegen. Aus gutem Grund! Denn es gibt wenig Trendteile, die so zeitlos und so vielseitig kombinierbar sind, wie ein weißer Blazer! Warum? Winter-White, eine Farbe im hellen Spektrum zwischen Creme und Weiß, strahlt immer eine Extraportion Eleganz aus. Und der helle Ton funktioniert bestens über die kalte Jahreszeit hinaus – selbst wenn der Name etwas anderes vermuten lässt. Die helle Jacke hat auch im Frühling und Sommer noch hohes Trendpotenzial.

Weißer Blazer: Royales Styling

Weiß, weiß, weiß – sind Catherines Farben! Die Princess of Wales setzte in den letzten Wochen gerne auf Weiß, oder besser gesagt auf einen weißen Blazer. Beim Eröffnungstreffen der neuen Business Taskforce für Kates Early Childhood Foundation in London trägt die dreifache Mutter einen klassisch geschnittenen cremeweißen Kurzblazer und gibt damit mal wieder aufs Neue vor, worauf es bei einem guten Outfit ankommt. Elegante Jacke, schlichtes Basic-Shirt und eine schwarze, schmal geschnittene Stoffhose. Fertig ist ein unaufgeregter Frühlings-Style, der immer geht. Hochwertige Accessoires wie ein schmaler Gürtel mit goldener Schnalle und goldene Creolen verpassen den Look eine spannende Note. Besonders schön, wenn sich die Frühlingssonne darin spiegelt.

Catherine, Princess of Wales , wählt für das Eröffnungstreffen der neuen Business Taskforce für ihre Early Childhood Initiative einen klassischen Look aus weißem Blazer. © Dana Press

Catherine im weißen Zara-Blazer aus Bouclé

Nur wenige Tage später setzt die Princess of Wales dann erneut auf einen weißen Blazer. Und auch hier ist der gesamte Look rund um den Blazer unaufgeregt und genau das, was wir für 2023 brauchen: simpel und genial, weil zeitlos. Der doppelreihige Schnitt mit Reverskragen und Knöpfen in Gold sowie das gebrochene Weiß des Materials bilden ein cooles Design mit Erfolgsgarantie, auf das Kate gerne setzt. Dazu kombiniert sie eine dunkelblaue Jeanshose. Und unter dem Blazer? Trägt sie ein simples Longsleeve in derselben Farbe, die der Blazer hat – ein gebrochenes Weiß. Dezenter Goldschmuck darf für den echten Catherine-Look natürlich wieder nicht fehlen.

Alessandra de Osma im All-White-Look

Doch nicht nur die britische Adelige ist Fan der weißen Jacke im Frühling. Alessandra de Osma, Ehefrau von Prinz Christian von Hannover, scheint den cleanen Style ebenfalls für sich entdeckt zu haben und präsentiert auf ihrem Instagram-Kanal ein ganzes Ensemble in Weiß. Besonders cool, denn im Komplett-Look kommt die Farbe natürlich noch besser zur Geltung. Zur weiten Leinenhose kommt ein perfekt passender Blazer von Massimo Dutti. Egal ob erster Frühlingstag oder schon Fast-Sommer-Style, diese Kombination ist ein Mode-Garant. Dann kann der Frühling jetzt wohl kommen.