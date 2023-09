Weißes Hemd kombinieren: 3 Wege den Allrounder neu zu stylen

von Gina-Maria Wiemers Jeder besitzt es: ein weißes Hemd. Das Basicteil, welches ursprünglich aus der Herrenwelt stammt, ist mittlerweile nicht mehr aus dem Kleiderschrank der Frauen wegzudenken. Ganz zurecht! Wie ihr den Allrounder auf dre Weisen neu kombiniert, verraten wir euch jetzt.

Ein weißes Hemd aus Leinen, Baumwolle oder anderen Materialgemischen kann nicht nur sportlich und lässig, sondern auch elegant kombiniert werden. Trotzdem stellt sich eine Frage – wie kann ich das It-Piece besonders abwechslungsreich stylen? Damit ihr nicht lange grübelnd vor dem Kleiderschrank steht, haben wir euch drei verschiedene Outfit-Kombinationen zusammengestellt, wie ihr euer weißes Hemd stylisch tragen könnt!

Weißes Hemd kombinieren: 1. Der Layering-Look

Schon mal darüber nachgedacht, euer weißes Hemd unter einem Kleid zutragen? Schon in den 2000ern war dies DER Trend unter den Supermodels. Und nun er ist zurück! Ob unter einem bunten, schlichten, gemusterten oder einem Spitzenkleid: Die Hemdbluse lässt euren Look direkt elegant wirken und verleiht dem Outfit das gewisse Etwas. Ihr mögt es doch nicht ganz so schick? Dann kombiniert doch einfach Turnschuhe dazu. Im Handumdrehen bekommt euer eleganter Look einen lässigen Twist. Bei der Hemd-unter-Kleid-Kombi ist jedoch ganz wichtig, dass dein Hemd nicht zu weit geschnitten ist, damit unter dem Kleid keine Stoffwulsten entstehen.

2. Als Jackenersatz

Wer kennt und liebt die schönen sonnigen Tage im Sommer nicht. Wir meinen die, an denen es abends länger hell bleibt, es aber ab einer gewissen Uhrzeit dann doch schon mal etwas frischer werden kann. Eine Jacke oder einen Pullover mitnehmen und die ganze Zeit lästig mitschleppen? Lieber nicht! Der ideale Tipp ist und bleibt ein weißes Hemd. Es ist nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn, falls es am Abend dann doch etwas abkühlt. Der Trend aus Skandinavien dient natürlich nicht nur als sogenannter Jackenersatz, sondern gibt deinem Outfit durch die weiße Farbe ein sommerliches Glow-up, während es ganz dezent eure Affinität zur Mode unterstreicht.

3. Einfach mal knoten

Das Allroundtalent Hemdbluse kann natürlich auch alleine als Oberteil fungieren. Und nein, damit meinen wir nicht das weiße Hemd ganz langweilig bis oben hin zugeknöpft zu tragen. Um ein leichten und lässigen Look zu kreieren, knoten wir die beiden Saumenden vorne einfach um die Taille zusammen. Innerhalb weniger Sekunden ist aus dem einst klassischen Hemd ein richtiger Hingucker geworden! Egal, ob zur Hose oder doch ganz einfach zu einem langen Rock: Die geknotete Hemdbluse macht euren Look zu einem echten Hingucker. Damit dieses Styling einwandfrei gelingt, eignen sich am besten Hemden aus Leinen oder Viskose im Oversized-Schnitt.

Verwendete Quellen: Instagram.com