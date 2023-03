Female Empowerment

Onygo will mit alten Geschlechter-Klischees aufräumen und auf Missstände aufmerksam machen. Zu diesem Zweck launcht die Brand die Kampagne "Das schwache Geschlecht, huh?!". Im Rahmen dieser finden nicht nur verschiedene Aktionen statt, sondern auch ein Youtube-Clip sorgt für Aufsehen: Das Video offenbart statistische Zahlen zu den Themen Stalking, sexuelle Belästigung und Gewalt gegenüber Frauen und ist zugleich auch ein Lobgesang auf die weibliche Stärke — trotz der bestehenden Missstände. Anknüpfend an das Video und unter dem Motto "Strong women, support strong women" spendet Onygo 10.000 Euro und Kleidung an sieben Frauenhäuser in Deutschland. Zusätzlich gibt es in den Geschäften die Möglichkeit, neuwertige Kleidungsstücke zu spenden.

