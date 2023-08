von Pia Goward Ein Kleid, das zu jeder Gelegenheit passt? Das gibt es: Wickelkleider sind universell einsetzbar und gelten als besonders figurbetonend.

Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – Wickelkleider sind perfekt für jeden Anlass und schmeicheln quasi jeder Figur. Und kaum ein Kleid hat eine so tiefe Bedeutung wie das Wickelkleid. Nachdem es in den 1920er Jahren bereits erste Arten des berühmten Kleides gab, machte Diane von Fürstenberg in den 1970ern einen Schuh daraus. Oder eben ein Kleid, das damals zu einem Symbol für die selbstbestimmte Frau wurde. Von Fürstenberg zauberte mithilfe von elastischen Stoffen Wickelkleider, die die Figur betonten und trotzdem genug Tragekomfort boten. Auch heute findet man bei diversen Designern und Modeketten Wickelkleider, die meist rasend schnell ausverkauft sind. Welche Längen, Farben und Stoffe jetzt in sind, zeigt dir BRIGITTE.

Das klassische Wickelkleid

Unverzichtbar ist das Wickelkleid, wenn man seine Garderobe mit klassischen Kleidungsstücken auffüllen möchte. Neben dem Kleinen Schwarzen ist es jederzeit einsetzbar, besonders in einer schlichten Farbe wie Schwarz. Die eigentliche Nichtfarbe sorgt für eine schöne Silhouette und betont genau die richtigen Körperstellen.

Für schickere Anlässe

Wenn es mal etwas edler sein darf, dann greife auf Plissee-Wickelkleider zurück. Der gekreppte Stoff sieht superelegant aus und liefert das gewisse Etwas, das es bei Kleidern für schickere Anlässe braucht. In einem tiefen Blau oder einem zarten Rosa gehalten, kann das Kleid perfekt zu Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Jahrestagen angezogen werden.

Für Partynächte

Die nächste Partynacht steht an und du weißt nicht, was du tragen sollst? Da ist ein kurzes Wickelkleid mit kleinen Glitzerpartikeln genau das Richtige! Es betont die Taille, hat einen schönen Ausschnitt und ist zudem auch noch bequem und doch stylisch. Besser geht’s gar nicht für die nächste Feier, bei der die ganze Nacht durchgetanzt wird!

Für die Freizeit

Mesh-Wickelkleid von Fabienne Chapot, Khaki

In der Freizeit greifen wir zu blumigen Mustern beim Wickelkleid, die du im Sommer mit Sneakers oder Wedges kombinieren kannst, im Herbst mit dünnen Lederstiefeln und im Winter mit derberen Boots. Eins ist hierbei sicher: Du wirst immer top gestylt aussehen.

Fürs Büro

& other Stories: Midi-Wickelkleid mit Kragen, Blau

Im Büro muss es manchmal etwas formeller sein, doch das heißt nicht, dass es langweilig aussehen oder irgendwo zwicken muss. Ein Wickelkleid mit Raffungen oder in einer auffälligen Farbe ist das perfekte Kleidungsstück für den Office-Alltag. Das Kleid kannst du zu jeder Jahreszeit tragen und je nach Arbeitgeber auch eine Lederjacke darüber ziehen statt eines Blazers, wenn es mal kälter werden sollte. Was die Schuhe angeht, hast du die Wahl zwischen Sneakers, Sandaletten und Pumps.

Wer es kürzer mag

& other Stories: Midi-Wickelkleid mit Knopfleiste, Beige

Wickelkleider sind klassisch eher midilang, kommen mittlerweile aber auch in der Miniversion. Das ist vor allem für kleinere Personen von Vorteil, denn ein kurzer Rock streckt das Bein. Im Sommer kannst du auf Strumpfhosen verzichten, im Herbst und Winter kombinierst du am besten eine braune 30 DEN Strumpfhose dazu. Die wirkt nicht so blockartig wie eine schwarze und arbeitet beinahe wie ein Weichzeichner für deine Beine.

