von Eva Carolin Keller Wickelröcke sind zurück! Statt lang und flowy tragen wir sie jetzt kurz und cool. Wir zeigen euch, wie ihr den luftigen Trend im Sommer tragt.

Bestimmt können sich einige noch daran erinnern: Letzten Sommer standen lange, mädchenhafte Wickelröcke ganz hoch im Kurs. Blümchen, Polka-Dots und natürlich Rüschen durften da nicht fehlen. Diesen Frühling ist der Wickelrock zwar zurück, aber sein Design hat eine 180-Grad-Wendung gemacht. Denn statt romantisch und verspielt tragen wir den Trend jetzt eher cool und lässig. Skandinavier:innen lieben den Mini-Wickelrock und stylen das Teil im typischen Skandi-Chic – clean und minimalistisch. Da lassen wir uns doch gleich mal inspirieren ...

Wickelrock: Das Trendteil für warme Frühlingstage

Für die Übergangszeit ist der Mini-Wickelrock ideal. Da er meist vom Material her nicht zu sommerlich wirkt, kannst du ihn ganz einfach mit Strickjacke, Blazer oder Hemd kombinieren. Die Strumpfhose wird an kühleren Tagen ausgepackt. Besonders stylisch wirkt der Bruch vom nackten Bein zu Boots oder derben Loafern. Dazu kombinierst du dann einen Strickpulli oder Blazer. In jedem Fall ist der Wickel-Mini ein It-Piece, das sich total gut für den Zwiebellook eignet und zudem zu verschiedenen Anlässen passt. Mit Sneakern gestylt wird der Look casual und alltagstauglich, für den Abend kannst du Heels und einen schicken Blazer kombinieren – fertig ist der Ausgeh-Look.

Casual und trendy

Ein heller Wickelrock in Beige oder Blush-Tönen wirkt freundlich und sommerlich. Um den Look alltagstauglich zu halten, kombinierst du Sneaker und ein lässiges Hemd im Oversize-Style dazu. Mit Crop-Top wird's sommerlich. Du kannst an kühleren Tagen aber auch einfach eine Strickjacke überziehen.

Mit Blazer und einem Teil aus Leinen kreierst du einen Look, der direkt erwachsener aussieht. Damit die Coolness nicht verloren geht, kannst du wie hier Loafer mit dicker Krepp-Sohle kombinieren – ein Stilbruch, der es in sich hat.

© Kirstin Sinclair / Getty Images

Simpel und schick

Mit einem schwarzen Wickel-Mini kann man nicht viel falsch machen. Er eignet sich für das Büro, einen Shoppingausflug mit Freundinnen und ein schickes Dinner zugleich. Auch dem Styling sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Mit Boots wird es cool und bequem, mit Heels und ausgefallenem Schmuck abendtauglich.

Und mit Bluse, Flats und zusammengenommenen Haaren wirkt das Outfit gediegen. Eine edle Handtasche vervollständigt den Look.

© Raimonda Kulikauskiene / Getty Images