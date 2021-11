Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mit diesem Trick sieht Deine Wildledertasche wieder aus wie neu +++ So schön ist die neue UGG® x TELFAR Kollektion +++ Schmucklabel Saboteur – Doch wer steckt hinter der neuen It-Brand?

19. November 2021

Aus alt mach neu! – Mit diesem Trick sieht Deine Wildledertasche wieder aus wie neu

Besonders in den kälteren Monaten müssen unsere geliebten Handtaschen so einiges aushalten. Da kommt es schon mal vor, dass sich die eine oder andere Gebrauchsspur abzeichnet. Klar, nichts geht über eine gute alte Vintage-Tasche, aber man muss unserer Lieblingstasche ja nicht direkt auf den ersten Blick ansehen, wie gerne wir sie tragen. Höchste Zeit also, der Wildledertasche einen neuen Schliff zu verpassen.

Für diesen Trick braucht es definitiv nicht viel. Einfach eine Nagelfeile aus dem Badezimmerschrank schnappen und los geht’s! Durch das "Schmirgeln" der Tasche mit der Nagelfeile, wird das Leder wieder aufgeraut. Mit der Zeit wird Wildleder nämlich glatt und weich, der "wilde" Effekt schwindet. Besonders wichtig ist, die Tasche anschließend zu imprägnieren. Das macht man am besten mit einem entsprechenden Spray, das es im Fachhandel zu kaufen gibt. Und schon ist die Wildledertasche bereit für die nächste Saison an deiner Seite.

18. November 2021

UGG® x TELFAR – die coolste Kooperation des Jahres?

Spätestens seitdem Jennifer Lopez mit einer Tasche von Telfar gesichtet wurde, ist das Label auf der Überholspur. Bereits zum dritten Mal kommt nun eine Kollektion des Brands mit dem bekannten Schuhlabel UGG® auf den Markt. Die Sachen sind beinahe cooler als erlaubt!

Die Kollektion ist eine Hommage an die ikonischen Boots von UGG®. Das Coole daran: Es ist eine All-Gender-Kollektion, die vor allem Schuhe, Taschen und Loungewear beinhaltet. Die Teile sind ab heute erhältlich.

17. November

Schmucklabel Saboteur – Doch wer steckt hinter der neuen It-Brand?

"Der Beginn einer neuen Dynastie" – So beschreibt das neue Schmuck- und Uhrenlabel Saboteur den Start seiner Brand. Doch während die ultramodernen Designs auf den ersten Blick unbekannt wirken, steckt hinter Saboteur einer der erfolgreichsten Schmuckdesigner der Welt: Thomas Sabo. Gemeinsam mit Sohn Santiago und Ehefrau Rita setzt der Schmuckvisionär bei seiner neuen Marke auf mutige und scharfe Designs in höchster Qualität. Die Pieces sind unter anderem aus 925 Sterling Silber, 18k Gelb- und Weißgold gefertigt und begeistern durch unvergleichbare Handwerkskunst.

Saboteur Kampagne © PR

16. November

Mit dem Pop Up Sale von Women for Women Gutes tun

Wir lieben es, die Kleiderschränke unserer Stilvorbilder zu shoppen. Umso mehr Spaß macht es, wenn wir dabei noch etwas Gutes tun können! Im Rahmen des virtuellen Pop Up Sale von Women for Women können wir nun ganz besondere Stücke aus den Kleiderschränken von Stilikonen wie Veronika Heilbrunner, Bianca Lang und vielen weiteren shoppen. Alle Erlöse gehen an Frauen in Afghanistan, die aktuell mehr denn je auf unsere Hilfe angewiesen sind. Seit 1993 engagiert sich die Organisation Women for Women für Frauen in Kriegsgebieten. Weitere Infos gibt es auf dem Instagram-Account von womenforwomen.de.

Women for Women Pop Up Sale © PR

