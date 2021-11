Die angesagtesten Mützen und Hüte für die kalte Jahreszeit

von Anna von Falkenburg

Höchste Zeit, sich nach den besten Kopfbedeckungen umzuschauen. Denn wer im Winter nicht frieren will, der sollte den warmen Kopf behalten. Hier sind die Trend-Pieces.

Wenn es um Funktionskleidung in der Mode geht, sehen wir oft Schwarz. Die coolsten Trend-Jacken sind nie die wärmsten und Röcke sehen meist doch ohne die Strumpfhose stylischer aus. Bei Kopfbedeckungen ist das nicht ganz so schwer, denn eine Mütze hält immerhin wärmer als gar keine Mütze! Welche Kopfbedeckungen diesen Winter am meisten getragen werden und wie wir sie kombinieren, zeigen wir jetzt.

Baskenmützen

Tugba Kement mit schwarzer Baskenmütze, Street-Style in Paris © Jeremy Moeller via / Getty Images

Bereits in den 90er-Jahren machte Julia Roberts in dem Film „Notting Hill“ die Baskenmütze zum Modetrend. Sie hält nicht nur warm, sondern steht für französischen Chic und ist dabei noch so leicht zu kombinieren. Die schwarze Baskenmütze zeugt von einer langen Tradition und lässt sich am besten zu einem schlichten, stilvollen Outfit tragen. Schwarze Jeans, dicker Strickpullover, kuscheliger Mantel, dann die Retro-Mütze auf und los geht’s!

Bucket Hats

Yuanyuan Gau trägt schwarzen Bucket Hat von Prada, Street-Style Hamburg © Jeremy Moeller via / Getty Images

Wir lieben den Bucket Hat, ob aus Nylon oder in der Teddy-Variante. Gerade in der kälteren Jahreszeit ist der stylische Hut in gedeckteren Farben, wie Khaki, Schwarz oder Beige viel zu sehen. Aber auch Tiermuster – also Cow- oder Leo-Print – sind auf dem Trend-Piece gerne und viel gesehen. Ob Mustermix oder im unauffälligen Off-White, dieser Hut ist in jedem Fall ein Hingucker.

Statement Mützen

Erik Scholz mit Statement Mütze von Anne Studios, Berlin Street-Style © Jeremy Moeller via / Getty Images

Fest steht, wir lieben Statements auch in diesem Jahr. Sei es der Aufdruck auf dem Oversized-Sweater, die Bügel-Patches hinten auf der Jeans, Icons auf den Schuhen oder eben auf der Mütze. Wer sich traut, kann hier auch mal etwas tiefer in die Farbpalette greifen. Wie wäre es mit der Trendfarbe Grün? Wer sich mit dem Statement-Logo lieber bedeckt halten will, kann auf das gute alte Emoji zurückgreifen. Smiley-Prints sind zurzeit überall zu entdecken.

Hüte in Fell-Optik

Sonia Lyson mit Hut in Fell-Optik von Emma Brewin, Street-Style Miland © Christian Vierig via / Getty Images

In dieser Jahreszeit ist ein kuschelweicher Hut nicht nur eine Investition für den Kopf, sondern auch für den Kleiderschrank. Bei den Fake-Fur Hüten dürfen wir auch ordentlich farbenfroh werden. Der Farbklecks auf dem Kopf macht das gesamte Outfit zu einem absoluten Hingucker und kann im monochromen Look auf die Spitze getrieben werden. Es ist an der Zeit, unsere weichere Seite auszupacken.

