von Leonie Hultsch

Sind die 80er-Jahre etwa zurück? Denn auf der Pariser Haute Couture Week sind überall große und sehr auffällige Ohrringe zu sehen, die uns in eine andere Zeit zurückversetzen.

Große Ohrringe sind für all jene geeignet, die gerne etwas auffälliger in Sachen Schmuck wären und kleine Statements mit ihren Looks setzen möchten. Wir zeigen euch den schönen Trend und wie ihr ihn am besten kombiniert.

The bigger the better

Wir erinnern uns alle an die großen und sehr auffälligen Ketten, die wir noch vor einigen Jahren getragen und geliebt haben. Diese sind jetzt schon längst Vergangenheit, doch große Trends kommen immer wieder und sind auch 2022 aktueller denn je. Derzeit geht nämlich nichts ohne große Ohrringe. Auf den Laufstegen werden überdimensionale Modelle getragen, die vielleicht nicht unbedingt für den Alltag geeignet sind, aber auf jeden Fall beeindruckend aussehen. Bei der Haute Couture Show Frühjahr/Sommer 2022 von Schiaparelli in Paris werden die gewagtesten und außergewöhnlichsten Formen präsentiert und damit Looks kreiert, die ganz besonders hervorstechen.

Prominente Fans

Gerade goldene Ohrringe mit auffälligen Details sind sehr angesagt und werden von Schauspielerin Laverne Cox und Sängerin Cardi B getragen. Influencerin Chiara Ferragni präsentiert sich ebenfalls mit dem auffälligen Statement-Pieces und wählt ein Modell, welches die Form eines Ohres hat und mit dem schwarzen Steinchen zu einem besonderen Look wird.

Auch die deutschsprachigen Stars sind Fans von dem Trend und kombinieren den schönen Schmuck zu ihren Abendlooks. Prominente Persönlichkeiten wie Victoria Swarovski und Heidi Klum tragen die großen Hingucker bereits liebend gerne. Auch Sylvie Meis setzt bei ihrem Look auf die schönen Ohrringe und zeigt, dass diese auch in Silber wirklich stylisch und schick aussehen.

So stylen wir den Trend

Es muss nicht immer so auffällig sein wie auf dem Laufsteg, weshalb sich auch Modelle anbieten, die etwas dezenter daherkommen. Mit Elementen wie den angesagten Barock-Perlen oder bunten Steinen wird der Trend zu unserem Begleiter für besondere Anlässe oder zu einem kleinen Statement im Alltag. Die niederländische Influencerin Vivian Hoorn trägt die Ohrringe mit großen Perlen und einer Blume als Stecker, die perfekt zu dem kuscheligen Pullover passen. Der Look fällt auf und das mit nur wenigen Tricks.

Verwendete Quellen: Instagram.com