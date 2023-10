Strick ist zweifellos eines der schönsten Dinge des Herbstbeginns. Denn was gibt es Besseres, als sich an einem kühlen Tag in wärmenden Strick zu hüllen? Genau, gar nichts. Aus diesem Grund durchstöbern auch wir pünktlich zum Herbstanfang Onlineshops wie Zara, H&M und Co. nach den coolsten und kuscheligsten Modellen der neuen Saison – bereit in gleich mehreren Lagen Kaschmir, Wolle und Baumwolle zu versinken. Welche Trends in Bereich Strick 2023 auf uns warten? Wir wissen es schon jetzt und stellen euch neben drei Stricktrends der aktuellen Saison auch gleich die passenden Modelle aus unseren liebsten Onlineshops vor.

Dieser Stricktrends begeistern uns im Herbst

1. Retro: Der Pullunder dominiert die Trendlisten

Früher spießig, jetzt superhip. Schon seit ein paar Jahren mogelt sich der Pullunder langsam auf die Trendlisten – jetzt ist er endlich ganz oben angekommen. Das Strcikteil ohne Ärmel ist 2023 nicht mehr aus den Schränken sämtlicher Fashionistas und Scandi-Girls wegzudenken und bietet die perfekte Alternative zu Pullover, Cardigan und Co. Das Coole: Der Pullunder ist deutlich versatilier als seine berühmten Geschwister und lässt sich ganz einfach mit Bluse, Langarm-Jersey kombinieren.

2. Bleistiftröcke aus Strick

Der Gedanke an Strick-Trends katapultiert dich direkt aufs Sofa? Nö, Strick kann auch modisch und sehr businesstauglich aussehen. Bleistiftröcke werden im Herbst 2023 nämlich aus dem gemütlichen Material geschaffen. Während Sie auf die bequemen Eigenschaften natürlich nicht verzichten müssen, wirken midilange Bleistiftröcke aus Strick angezogen und elegant – etwa zum passenden Pullover im Set oder einem kastigen Blazer für eine Power-Attitude. Bye, bye Kuschel-Image und hallo schicker Office-Look.

3. Rundhalspullover

Klassisch ist wieder schick und daher dürfen Rundhals-Pullover in dieser Saison nicht fehlen. Ganz nach dem Vorbild von Quiet Luxury-Vorbild sind in den kommenden Wochen vor allem gerade geschnittene, unifarbene Rundhals-Pullover einer der wichtigsten Strick-Trends überhaupt. Sie sind gemütlich, passen zu allem und halten maximal warm. Noch besser wird es, wenn die guten Stücke aus Alpakawolle oder Kaschmir gefertigt sind. Wers cool mag, greift zu Modellen mit Kapuze – wie ein Hoodie, nur erwachsener – wer lieber in der Komfortzone bleibt (und das ist bei Strick allemal erlaubt) setzt auf Feinstrick und kleine Applikationen. So einfach geht trendy.