Zitronengelb: Diese Farbe lässt Ü50-Frauen strahlen

Sonne, Meer und Urlaubsfeeling – Zitronengelb macht gute Laune und konserviert uns im Spätsommer die beste Zeit des Jahres. Wir erklären dir, warum dich die Trendfarbe strahlen lässt.

Zitrusfrüchte geben jedem Gericht eine erfrischende, sommerliche Note. Jetzt sind sie auch aus der Mode nicht mehr wegzudenken. Ob Zitronengelb oder Zitronenprint – beides bringt frischen Wind und Dolce-Vita-Flair in unsere Garderobe. Die frische Farbe liegt total im Trend und wirkt dennoch elegant und zeitlos – nicht nur an jungen Frauen.

Zitronenprint: Der Mode-Trend des Spätsommers

Der Zitronenprint, einst das Aushängeschild des sommerlich-mediterranen Stils, liegt auch dieses Jahr voll im Trend, wurde während der Fashion Weeks auf den Laufstegen rauf und runter getragen. Jill Biden trägt den Print dezent, ihr Kleid ist hellblau und mit Zitronenbaumästen und Zitronenfrüchten bedruckt

Egal, ob modern interpretiert oder klassisch, der Zitronenprint bleibt ein Synonym für Sommerfreuden, Lachen unter der Sonne und den unverwechselbaren Charme des Mittelmeers. Ein zeitloses Design, das uns immer wieder an die süße Kunst des italienischen Lebens erinnert – und was wollen wir im Spätsommer mehr?

Das Model trägt bei der Dolce&Gabbana Show auf der Fashion Week in Mailand 2022 ein unterbrochenes zitronengelbes Blazerkleid. © Miguel Medina / Getty Images

Das lebendige Treiben an der Amalfiküste, die glitzernden Wellen des Mittelmeers und duftende Zitronenhaine – das ist für viele Italien in seiner Essenz. Italienische Designer:innen haben sich von der malerischen Landschaft der italienischen Küste inspirieren lassen und mit dem Zitronenprint nicht nur das Flair, sondern auch die Seele des "Dolce Vita" eingefangen.

Die unbeschwerten, sonnigen Tage am Mittelmeer werden durch das leuchtende Gelb der Zitronen symbolisiert – ein Farbton, der sich in Sommerkleidern, Badeanzügen und sogar in Tischdecken und Geschirr wiederfinden lässt und dies seit den 1960er-Jahren.

Jetzt erlebt die fruchtige Farbe ein Revival: Auf Schuhen und Kopftüchern oder an Ohrringen. Und für die Mutigen da draußen: Kombiniere doch mal Zitronengelb mit leuchtenden Farben wie Königsblau, Violett oder den Trendfarben Grün und Flieder.

Zitronengelb: Für alle, die nicht genug vom Sommer kriegen

Wem steht es besonders gut?

Gelb ist nicht gleich Gelb, besonders wenn es um unsere Garderobe geht. Während Frauke Ludowig zwei verschiedene Gelbtöne miteinander kombiniert, die sie zum Strahlen bringen, greift Kelly Rutherford zu einem leichteren Pastellgelb. Doch wie weiß man, welcher Farbton einem am besten steht? Des Rätsels Lösung liegt oft im Unterton unserer Haut. Wer einen warmen Teint mit goldenen oder olivfarbenen Schattierungen hat, kann sich glücklich schätzen: Gelb steht dir in der Regel ausgezeichnet. Sei ruhig mutig und greife zu kräftigen Gelbtönen. Sie verleihen dir eine zusätzliche Strahlkraft. Gelb lässt fahle Haut strahlen und du wirkst automatisch wacher, frischer und jünger.

Bei kühlen Hauttönen, die bläuliche oder rosige Nuancen aufweisen, kann Gelb jedoch manchmal ein bisschen zu hell sein. Zu zarte Gelbtöne könnten dich blass wirken lassen. Aber keine Sorge, ein lebhaftes Zitronengelb ist immer eine sichere Wahl und schmeichelt den meisten von uns.

Wenn du dich nicht ganz traust oder dir Gelb eigentlich nicht so sehr steht, du die Farbe aber einfach liebst, lackiere deine Nägel doch einfach in diesem Ton. © Kate Green

Du kannst auch eine sanftere Dosierung der Farbe wählen und zum Beispiel gelben Nagellack auftragen, gelbe Accessoires tragen oder statt eines gelben Oberteils eine gelbe Hose wählen. Diese ist weiter entfernt von deiner Gesichts- und Haarfarbe und hemmt die Wirkung einer vermeintlich unpassenden Gelbnuance in Kombination mit deinem Teint und deinen Haaren.