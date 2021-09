Mode- und Beauty-News im Brigitte-Ticker: Kosmetikmarke MAC launcht Make-up-Linie zu Ehren von Whitney Houston +++ Die französische Kosmetikmarke Typology begeistert mit ihrem ungewöhnlichen Konzept +++ Kylie Jenner verkauft jetzt auch Pflegeprodukte für Babys

28. September 2021

MAC: Kosmetikmarke launcht Make-up-Linie zu Ehren von Whitney Houston

Zusammen mit der Whitney-Houston-Stiftung hat die Kosmetikmarke MAC eine Make-up-Linie entworfen, die das Leben der ikonischen Sängerin ehren soll. Angekündigt wurde die Zusammenarbeit auf dem offiziellen Instagram-Account der Stiftun. Sie wird als ''langfristige, facettenreiche Partnerschaft'' bezeichnet – vermutlich werden noch weitere gemeinsame Projekte folgen. Bereits in Whitney Houstons Filmbiographie ''I Wanna Dance with Somebody'' – benannt nach dem Welthit der Sängerin aus dem Jahr 1987 – soll die Kosmetik genutzt werden und dabei helfen, die Beauty-Looks der Künstlerin möglichst getreu nachzustylen.

Die Kollektion soll ab 2022 erhältlich sein. Genauere Infos zu den Produkten und dem Umfang der Linie wurden noch nicht bekannt gegeben.

Whitney Houston gehört mit mehr als 170 Millionen verkauften Tonträgern und über 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamantschallplatten sowie sechs Grammys zu den erfolgreichsten Stars aller Zeiten. Sie starb am 11. Februar 2012 in einem Hotelzimmer in Beverly Hills durch Ertrinken in der Badewanne.

24. September 2021

Typology: Die französische Naturkosmetikmarke begeistert mit ihrem ungewöhnlichen Konzept

Die in Paris gegründete Haut- und Kosmetikmarke ist bereits seit zwei Jahren auf dem französischen Markt erhältlich. Am Mittwochabend (23. September) hat Typology auch den deutschen Onlineshop gelauncht.

Mit ihrer Gründung 2019 hat sich die Marke viel vorgenommen: Typology möchte den Kosmetikmarkt revolutionieren und für mehr Transparenz bei den Kund:innen sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das französische Unternehmen auf natürliche, vegane und tierversuchsfreie Inhaltsstoffe. Auch auf das Thema Nachhaltigkeit wird großen Wert gelegt. Um den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten, werden für den Versand flache Transportbehälter benutzt. So können kleinere Produkte problemlos in den Briefkasten eingeworfen werden und müssen nicht mehr bei dem nächsten Paketshop abgegeben werden.

Doch neben den zwei genannten Faktoren begeistert noch eine ganz andere Sache. Statt wie gewohnt zwischen den vier Hauttypen normaler, trockener, fettiger oder Mischhaut zu unterscheiden, spezifiziert die Kosmetikmarke 24 Hauttypen. Das Versprechen von Typology: Durch die Unterteilung in mehr Kategorien soll jeder seine perfekte Hautpflegeroutine finden können.

Viele scheinen von der neuen Marke begeistert zu sein. Auf dem Instagram-Account ''typology'' konnten in kurzer Zeit über 200.000 Follower:innen generiert werden.

Typology wurde als Start-up von dem französischen Unternehmer Ning Li gegründet. Die Produkte sind nur über den eigenen Onlineshop erhältlich.

22. September 2021

Kylie Baby: Kylie Jenner verkauft jetzt auch Pflegeprodukte für Babys

Mit ihrer Make-up-Linie Kylie Cosmetics erzielte Kylie Jenner riesige Erfolge. Durch die Pflegelinie Kylieskin wurde das Beauty-Imperium vor zwei Jahren erweitert. Nun überrascht die Unternehmerin mit einer neuen Ankündigung: Die 24-Jährige bringt eine weitere Pflegelinie auf den Markt – dieses Mal dreht sich alles um die Haut- und Haarpflege von Babys und Kleinkindern.

Neben veganen und natürlichen Inhaltsstoffen liegt der Fokus von Kylie Baby auf hypoallergenen Wirkstoffen. Auch auf den Verzicht von Tierversuchen wurde Wert gelegt. Ab dem 28. September soll die Linie aus Shampoo, Conditioner, Badezusatz und Body-Lotion online erhältlich sein.

Auf ihrer Webseite erklärt Jenner, die Produkte seien nicht nur gemeinsam mit ihrer Tochter Stormi Webster entwickelt, sondern auch von Kinderärzten getestet worden.

Fans der ''Keeping Up with the Kardashians''-Darstellerin sind völlig begeistert und können den Start der neuen Marke kaum erwarten. Der jüngst erstellte Instagram-Account ''kyliebaby'' hat nach wenigen Tagen bereits 1,3 Millionen Follower:innen.