Lampenfieber und Spickzettel gehören der Vergangenheit an, wenn du dein Gehirn gleich zu Beginn stressiger Tage mit den richtigen Nährstoffen versorgst. Die Pekannuss zeigt dir, wie's geht!

An alle, die gerade auf eine Präsentation, eine Prüfung oder die Vollendung eines wichtigen Projektes hinarbeiten: aufgepasst! Wir haben da einen ganz besonderen Helfer für dich, der deinem Gehirn einen Boost verpassen kann.

Die Pekannuss, eine Baumnuss aus Amerika, wird in den USA schon lange für ihre Vielseitigkeit und ihren herrlich buttrigen Geschmack geschätzt. In Deutschland ist sie hingegen noch recht unbekannt, obwohl sie einiges draufhat: Sie enthält viele gesunde Nährstoffe, wie ungesättigte Fettsäuren, Mineralien und Ballaststoffe.

© American Pecan Council

Noch interessanter wird es jetzt aber für alle Genies und die, die es werden wollen. Wenn dein Kopf an anstrengenden Tagen anfängt zu rauchen und die Konzentration nachlässt, kann dich die kleine Supernuss aus diesem Tief herausholen. Sie beinhaltet nämlich obendrein zahlreiche Vitamine wie Niacin, B3, B1 und C sowie die wichtigen Omega-3-Fettsäuren – alles Treibstoffe für dein Superhirn, die Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten entgegenwirken können.

Aber wie integriert man die Pekannuss am besten in den Alltag voller Herausforderungen und Zeitdruck? Selbstverständlich brilliert sie pur als Teil deines Studentenfutters, aber wir haben da einen noch besseren Zubereitungstipp für dich: Wie wäre es, deinen Tag direkt mit Power zu starten und die Pekannuss als Brain-Boosting-Breakfast zu genießen?

© American Pecan Council

Ganz einfach lässt sich so beispielsweise das Knuspermüsli am Morgen mit Pekannüssen aufpeppen, die dann nicht nur einen leckeren Crunch, sondern auch die nötigen konzentrationsfördernden Nährstoffe hinzugeben. Wenn du zusätzlich zur Energie auch etwas Warmes für Bauch und Seele benötigst, bietet sich ein Pekan Porridge mit Früchten an. Und für alle Morgenmuffel, die in der Früh oft nur einen Kaffee zustande bekommen, haben wir noch Overnight Oats mit Pekannüssen und Kaffee. Am Abend zuvor vorbereitet geben dir diese garantiert einen doppelten Energieschub, mit Geistesblitzen inklusive!

© American Pecan Council

Damit ihr diese und viele weitere Frühstücksrezepte problemlos zubereiten könnt, haben wir zudem einen Gewinn für euch: Neben einem Vorrat an Pekannüssen verlost der American Pecan Council eine hochwertige KitchenAid Classic Küchenmaschine im Wert von über 360€! So ist jedes erdenkliche Rezept am Morgen ruckzuck fertig, und die Nährstoffe bekommst du in jeder Konsistenz – ob gehackt, püriert oder gemahlen.

Nimm jetzt teil und genieße schon bald brain-boosting Pekan-Snacks. Viel Glück und vor allem: viel Spaß beim Ausprobieren!

© American Pecan Council

Teilnahmeschluss ist der 24.11.2022.

Gewinn: KitchenAid Küchenmaschine im Wert von 365€ und ein Vorrat an Pekannüssen

Anbieter: American Pecan Council

Gewinnversand nur innerhalb Deutschlands möglich.

Jetzt mitmachen!