Lust auf eine cleane Beautyroutine mit den neuen CATRICE Produkten?

Wer ins Kosmetikregal greift, ist oft nicht nur auf der Suche nach effektiven Produkten, sondern möchte auch wissen, welche Inhaltsstoffe in den Beauty-Heroes stecken. Das Bewusstsein für cleanes Make-up rückt daher immer mehr in den Fokus: Passend dazu finden sich bei den aktuellen CATRICE Neuheiten eine Menge Clean Beauty-Produkte. Doch was steckt dahinter?

Die Definition von Clean Beauty ist bei CATRICE sehr streng. Alle Inhaltsstoffe sind vegan und möglichst natürlichen Ursprungs - PEGs, Parabene, Silikone, Mikroplastikpartikel sucht man hier vergebens. Na, neugierig? Wir verlosen fünf Pakete mit je zehn brandneuen Produkten - für eine cleanere Beautyroutine im heimischen Badezimmer.

Angaben zum Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 26. April 2023

Wir verlosen fünf Clean Beauty-Sets von CATRICE im Wert von je ca. 50 €

Anbieter: cosnova GmbH

