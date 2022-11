Kaffee in vollen Zügen genießen und das auch noch mit bestem Gewissen? Geht! Der Kaffeevollautomat Evidence ECOdesign von Krups macht unser Lieblingsgetränk nachhaltiger.

Krups setzt bei der Evidence ECOdesign neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit: Kunststoffkomponenten aus recyceltem Kunststoff, reduzierte elektrische Komponenten und ein schlanker Produktionsprozess sorgen für einen entsprechend kleinen ökologischen Fußabdruck des schicken Kaffeevollautomaten.

Groß sind hingegen Leistung und Funktionsumfang, hier kommen Kaffee-Liebhaber*innen voll auf ihre Kosten: Dank der patentierten Quattro Force Technologie von Krups erledigt die Evidence ECOdesign das Mahlen, Tampen, Brühen und Reinigen wie ein professioneller Barista. Eine besonders robuste und langlebige Brühgruppe aus Metall sorgt für perfekte Kaffeeergebnisse inklusive bester Crema. Durch die metallene Verarbeitung kommt der Kaffee während der Zubereitung zu keiner Zeit mit Plastik in Berührung. Kein vorheriges Spülen und Aufwärmen der Brühgruppe beansprucht deine kostbare Zeit – der Kaffee ist bereits ab der ersten Tasse heiß und trinkfertig.

Über das schicke Sensortouch-Panel lassen sich mit einem einzigen Knopfdruck bis zu acht verschiedene Kaffee- und Milchgetränke wie Cappuccino oder Latte Macchiato zubereiten. Für den schnellen Hallo-Wach-Moment am Morgen oder als Energie-Shot am Nachmittag spendiert die Evidence ECOdesign aromatischen Espresso, der dich kurz in eine italienische Kaffeebar beamt. Falls Besuch am Küchentisch sitzt, finden sogar zwei Tassen gleichzeitig Platz unter der Kaffeedüse. Auge und Designerherz freuen sich über das edle und schlichte Design. Und nicht nur die inneren Werte überzeugen: verpackt ist die Evidence ECOdesign gänzlich ohne Styropor, Plastik oder aufwändige Farbdrucke. Und wenn sie dich durch unzählige „Jetzt erstmal Kaffee!!“–Momente begleitet hat, ist sie am Ende ihres Daseins auch noch bis zu 90 Prozent recycelbar.

