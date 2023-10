© Modibodi Australia Pty Ltd.

Gewinne eins von drei Testpaketen von Modibodi und überzeuge dich selbst

10 Jahre Erfahrung sprechen für sich: Die 2013 gegründete australische Marke Modibodi ist bekannt für auslaufsichere Periodenunterwäsche, Swimwear und mehr in bunten Styles. Mit Modibodi kann sich jede menstruierende Person während ihrer Periode sicher geschützt und richtig wohl fühlen: Denn die Periodenslips von Modibodi sehen aus wie ganz normale Unterwäsche und fühlen sich auch so an.

Die patentierte Modifier-Technologie mit dem 3-lagigen, superdünnen Futter kann je nach Saugstärke bis zu 10 Tampons Flüssigkeit aufnehmen, ohne auszulaufen. Auch unangenehme Gerüche werden eingeschlossen.

Überzeuge dich selbst und gewinne ein Testpaket von Modibodi! Modibodi verlost insgesamt drei Testpakete im Wert von je 100 €. Die Testpakete beinhalten Slips in unterschiedlichen Farben, Schnitte und Saugstärken, die zufällig ausgewählt werden. Gib im Teilnahmeformular bitte deine Größe an.

Alle Produkte von Modibodi gibt es unter eu.modibodi.com/de.

Teilnahmeschluss ist der 14. November 2023

Anbieter: Modibodi Australia Pty Ltd., Sydney/Australien