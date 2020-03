Netflix und Youtube verringern Streaming-Qualität

Netflix und Youtube verringern ihre Streamingqualität in Europa. Die Video-On-Demand-Anbieter werden von nun an ihre Bitraten reduzieren, wie sie selbst mitteilten. Vereinzelnd wird das zu weniger scharfen Bildern auf dem Endgerät führen. Nachdem Netflix bereits am Donnerstag einer Forderung der EU Folge geleistet hatte, willigte nun auch Google-Tochter Youtube ein. Die EU wolle laut eigenen Angaben damit eine Überlastung der Netze vermeiden. Netflix wird laut eigenen Angaben seinen Dienst für 30 Tage drosseln. Die Qualität werde dabei um 25 Prozent eingeschränkt. Grund für die Maßnahme der EU sind laut Internetprovidern ein erhöhter Datenverkehr in Europa. Viele Menschen arbeiten während der Coronakrise von zu Hause aus, führen dabei Videokonferenzen durch oder schauen in ihrer Freizeit Videos oder spielen Online-Games.