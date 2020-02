Spahn und Seehofer zum Corona-Virus: Krisenstab nimmt Arbeit auf

Das Coronavirus breitet sich zunehmend aus - auch in Deutschland. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Grund für eine neue Ansage: "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland", so Spahn. "Diesen Satz habe ich gestern sehr bewusst gesagt, um uns alle auch auf ein neues Szenario und auf die neue Entwicklung vorzubereiten. Denn wir müssen damit rechnen, dass mit den Entwicklungen, die wir in Norditalien, aber jetzt auch in Nordrhein-Westfalen sehen, sich die Epidemie auch bei uns ausbreitet. Bisher ist es gelungen, und es wird weiterhin mit Hochdruck daran gearbeitet, jede Infektion frühzeitig zu erkennen. Den infizierten Patienten zu isolieren, klinisch zu behandeln und alle Kontaktpersonen zu identifizieren, dann auch aufzusuchen, zu testen und vorsorglich in häusliche Quarantäne zu bringen." Im Video seht ihr, wie Horst Seehofer die Gefährdung einschätzt.