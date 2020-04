Oktoberfest dieses Jahr wegen Coronavirus abgesagt

Erstmals seit mehr als 70 Jahren kein Oktoberfest, hier Archivbilder: Das Münchner Oktoberfest fällt in diesem Jahr der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Die Stadt München als Veranstalter hat das größte Volksfest der Welt abgesagt, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD am Dienstag sagte. O-Ton: "Es ist für die Münchnerinnen und Münchner, für die Bayern insgesamt - 70 Prozent der Besucherinnen und Besucher des Oktoberfestes stammen aus Bayern - das zentrale Fest und das Highlight des Jahres, jedenfalls für ganz viele Menschen. Und das einfach nicht stattfinden zu lassen, ist schon eine bittere Pille, das muss ich ganz deutlich sagen." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU begründete die Absage mit der Gefahr eines Wiederaufflammens der Corona-Infektionen: O-Ton: "Du kannst vielleicht in einem Speiselokal versuchen, einen Abstand zu etablieren. Aber ein Bierzelt lebt davon, von der Nähe. Ein Bierzelt lebt davon, keinen Abstand zu halten. Ein Bierzelt lebt davon, dass eben auch etwas getrunken wird, wenn ich das sagen darf. Und ein Bierzelt lebt auch davon, dass gesungen wird. So, das sind alles drei Faktoren, die eine stärkere Verbreitung, so lange es keinen Impfstoff gibt, nahezu zwangsläufig macht." Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Oktoberfest im Jahre 1949 erstmals wieder in der traditionellen Form stattgefunden. Das erste Oktoberfest war 1810 anlässlich der Hochzeit des bayerischen Thronfolgers Ludwig - des späteren Königs Ludwig I. - veranstaltet worden. Im 19. Jahrhundert war es zweimal wegen einer Cholera-Epidemie ausgefallen.