Rundum authentisch und im Einklang mit den eigenen Gefühlen sein: Eine Psychologin erzählt, welche sechs Sätze dafür eine besonders wichtige Rolle spielen.

Was ist das Geheimnis dieser Menschen mit dem beneidenswerten Talent, sich einfach von nicht s aus der Ruhe bringen zu lassen? Emotional stabile Menschen fühlen sich sichtlich wohl in ihrer eigenen Haut, und das ist ihnen deutlich anzumerken. Sie verstellen sich nicht, um anderen zu gefallen, sondern bleiben ihren Prinzipien und sich selbst treu. Und nicht nur das: Laut der Harvard-Psychologin Dr. Cortney Warren können Menschen mit diesem Grund-Selbstvertrauen besser mit Konflikten umgehen und sich auch leichter vor anderen verletzlich zeigen. Sie kann diese besondere emotionale Stabilität an bestimmten Sätzen festmachen, die ihr bei ihrer Arbeit aufgefallen sind. Natürlich sind nicht diese Sätze allein dafür verantwortlich, dass diese Menschen mit einem so besonderen Selbstbewusstsein und so extrem viel Besonnenheit auftreten und handeln – doch sie sind ein klarer Ausdruck dessen, dass jemand eindeutig im Einklang mit seinen Gefühlen und Gedanken ist und sich von nichts so leicht aus dem Takt bringen lässt.

Emotionale Stabilität: Diese Sätze stehen für Authentizität und Selbstvertrauen

Zu den Eigenschaften emotional stabiler Menschen gehört etwa, dass sie sich nicht so ohne Weiteres von ihren eigenen Emotionen kontrollieren lassen, klare Grenzen setzen und nach einem inneren Wertesystem handeln. Gleichzeitig haben sie aber auch im Blick, dass sie nicht perfekt sind, und sind offen für konstruktive Kritik und neue Erfahrungen. Denn genau das ist das Kunststück dieser Selbstbewusstseins-Künstler: Auf leise, aber nachhaltige Weise im Blick zu haben, was ihnen wichtig ist und wie sie ihrerseits von anderen Menschen behandelt werden möchten, was sich auch in ihrer Kommunikation zeigt. Im Video seht ihr, welche Sätze auch euch helfen können, emotional stabil zu sein.

Verwendete Quellen: cnbc.com, ncbi.nlm.nih.gov