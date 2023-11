von Helen Kreimer Es ist kein Geheimnis: Wenn wir uns gesund und ausgewogenen ernähren, verbessert sich meist direkt das Hautbild und unser Wohlbefinden. Dieses Rezept für die sogenannte "Glow-Bowl" verspricht nicht nur bessere Haut, sondern auch schöne Haare. Wie sie gelingt, erfahrt ihr im Video.

Mit einer gesunden Ernährung können wir unseren Körper von innen heraus stärken. Dabei ist es wichtig, zu unterschiedlichen und frischen Lebensmitteln zu greifen. Denn egal ob Obst, Gemüse oder Fleisch – jedes Essen bringt seine Nährstoffe mit sich. So liefern Lachs, Spinat und Kichererbsen reichlich Vitamin B, welches die Zellerneuerung und die Neubildung von Haarwurzeln fördert.

Foodtrend: Bowls sind wegen ihrer frischen Zubereitung beliebt

All diese Lebensmittel finden sich in einem Foodtrend wieder. In der sogenannten "Glow-Bowl", die schöne Haut und Haare verspricht. Das Rezept zeigen wir im Video. Guten Appetit!

Verwendete Quelle: harpersbazaar.de