Schnelle, leckere Pasta mit einem Hauch Nostalgie? Für alle, die auch der Meinung sind, dass die 90er das beste Jahrzehnt waren, ist dieses Rezept perfekt!

Die 90er hatten es nicht nur modisch und popkulturell in sich, sondern auch in der Küche verdanken wir dem letzten Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende die ein oder andere geniale Rezeptidee – wie etwa diese lecker-cremige Pasta, für die du gerade einmal zwei Zutaten brauchst.

2-Zutaten-Pasta: So lecker schmeckten die 90er

Unkompliziert, schnell und trotzdem so, so lecker: Wie die damalige Mode hat auch dieses leckere Pastagericht jetzt endlich ein Comeback verdient. Was du für den schnellen Leckerbissen brauchst, zeigen wir dir im Video.

Verwendete Quelle: lifehacker.com