von Marie Mühlenberg Ob zum Frühstück, Abendbrot oder als Pausenstulle: Kaum etwas schmeckt so gut wie frisch gebackenes Brot.

Knusprige Kruste, lockere Krume und dann dieser Duft ... ein frisch gebackenes Brot ist schon ein echter Segen. Vor allem, wenn du dafür nicht mal viele Zutaten brauchst. Denn in seinem Kochformat "Keep Cooking and Carry On" verrät Starkoch Jamie Oliver, wie man aus nur drei Zutaten und etwas Wasser köstliches Brot backen kann.

Einfaches Rezept, wenig Zutaten und superlecker

Im Video erfährst du Jamie Olivers Schritt-für-Schritt-Anleitung und welche drei Zutaten du für sein Brot brauchst. Wir wünschen schon jetzt einen guten Appetit!

Verwendete Quelle: "Keep Cooking and Carry On"