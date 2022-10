Drei 3-Zutaten-Rezepte für den Energiekick am Montag

von Marie Mühlenberg Voller Motivation in die neue Woche starten? Das fällt vielen von uns schwer – doch diese köstlichen Rezepte machen uns den Montag um einiges leichter!

Ein Cocktail zu viel, das ausgiebige Grillen mit den Freunden oder die Pizza am Sonntagabend: Jeden Montag starten viele von uns mit gesunden Vorsätzen in die neue Woche. Auf kleine, leckere Snacks wollen wir dabei natürlich trotzdem nicht verzichten – vor allem, wenn sie so gesund und unkompliziert sind wie dieser Trend-Snack.

Energiebällchen: Naschen ohne schlechtes Gewissen

Sie sind gesund, schmecken köstlich und geben uns genau die Energie, die wir brauchen, um jedes Nachmittagstief zu überstehen. Drei besonders leckere und unkomplizierte Rezepte aus nur drei Zutaten erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: therealfooddietitians.com