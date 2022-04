von Vivien Windel Es ist endlich wieder Spargelsaison, doch für die leckeren Stangen muss man ganz schön tief in die Tasche greifen. Food-Kolumnistin Vivi verrät ihre Tipps, wie ihr beim Spargelkauf ein paar Euro sparen könnt.

Wenn es etwas gibt, was wir Deutschen lieben, dann ist es wohl Spargel. Ob grüner Spargel oder weißer Spargel, als Spargelsuppe, Spargelsalat oder Spargel mit Schinken – wenn es nach mir geht, könnte es jeden Tag leckere Spargelgerichte geben. Allerdings wird er von Jahr zu Jahr teurer und ist damit zu einer richtigen Delikatesse geworden, die man sich nicht täglich gönnt.

Aber keine Sorge! Ich verrate euch fünf hilfreiche Tipps und Tricks, um beim Spargelkauf bares Geld zu sparen.

5 Tipps, wie ihr beim Spargelkauf bares Geld spart

1. Frische Spargelstangen erkennen

Der erste und wichtigste Tipp beim Spargelkauf ist, dass ihr erkennt, ob der Spargel noch frisch ist. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn ihr am Ende die Hälfte wegschmeißen müsst. Achtet beim Kauf von Spargel unbedingt darauf, dass er ganz leicht glänzt und die Köpfe geschlossen sind. Außerdem sollte Spargel prall aussehen und keine braunen Flecken haben. Die Spargelenden sind bestenfalls feucht und keinesfalls holzig oder trocken. Ein einfacher Frischetest ist zudem, zwei Spargelstangen aneinander zu reiben und zu hören, ob es quietscht. Denn dann ist der Spargel frisch.

2. Spargel ungeschält kaufen

Wenn ihr den Spargel ungeschält kauft, spart ihr bares Geld, da ihr die Spargelschalen wunderbar für eine Spargelsuppe aus Schalen oder einen aromatischen Spargelsud verwenden könnt.

3. Direkt beim Produzenten kaufen

Meist bezahlt man im Supermarkt drauf. Besser ist es, wenn ihr euren Spargel direkt vom regionalen Erzeuger kauft. Ab-Hof-Verkäufe bieten meist nicht nur günstigere Preise, sondern auch feldfrische Ware.

4. Spargel selbst stechen

Was viele regionale Produzenten außerdem anbieten, ist Spargel zum Selbststechen. Dieser ist im Kilopreis günstiger und ihr freut euch noch mehr auf eure leckeren Spargel-Rezepte.

5. Für Suppe nach krummen oder älteren Stangen fragen

Je gerader und dicker die Stangen, desto höher ist die Handelsklasse und damit der Preis. Allerdings landen oft nur genau diese vermeintlich perfekten Stangen in den Supermarktregalen. Alle anderen krumm geratenen oder mit kleinen Mängeln, werden aussortiert und in der Regel nicht zum Verkauf angeboten. Allerdings lohnt es sich, einfach mal nachzufragen. In vielen Fällen werden einem aussortierte Spargelstangen zu einem günstigen Preis angeboten und aus ihnen lässt sich hervorragend Spargelcremesuppe kochen.

Vivis Top-Tipp: So holt ihr noch mehr aus den Stangen raus

Wenn der Spargel erstmal günstig geschossen wurde, gilt es, dass er so lange wie möglich frisch bleibt und ihr alles aus den Stangen rausholt. Verwendet zum Beispiel die Spargelenden für eure Suppe oder einen Spargelsud (so wie mit den Spargelschalen). Damit der Spargel länger frisch und knackig bleibt, wickelt ihn in ein feuchtes Tuch und lagert ihn im Gemüsefach in eurem Kühlschrank. So bleibt er etwa 3 bis 4 Tage frisch.

Hier könnt ihr außerdem nachlesen, wie ihr Spargel schälen, Spargel kochen und Spargel einfrieren könnt.