von Helen Kreimer Du brauchst eine kleine Koch-Inspiration? Dann probier doch diesen deftigen Hähnchen-Tortellini-Auflauf, der aus nur fünf Zutaten in Windeseile zubereitet werden kann.

Die Temperaturen sinken wieder und damit kommt bei vielen der Hunger auf herzhafte Mahlzeiten zurück. Doch nach dem Feierabend soll es auch schnell gehen? Dann haben wir wahrscheinlich genau das richtige Rezept für dich. Für diesen Hähnchen-Tortellini-Auflauf brauchst du nur fünf Zutaten, die du vielleicht sogar vom Vortag übrig hast.

Hähnchen-Tortellini-Auflauf in 15 Minuten zubereitet

Der Gaumenschmaus kann ganz einfach in 15 Minuten zubereitet und anschließend in den Ofen geschoben werden. Also auch Koch-Faulpelze kommen voll auf ihre Kosten. Wir verraten das Rezept im Video.

Verwendete Quelle: tasteofhome.com