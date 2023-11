Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillezucker in einer Rührschüssel mischen. Eier und Margarine in Stückchen zufügen und alles mit den Knethaken des Handrührgerätes rasch verkneten. Nochmals kurz mit den Händen verkneten und zu einer Platte formen. Den Mürbeteig in Frischhaltefolie gewickelt etwa 30 Minuten kaltstellen.