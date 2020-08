Fruchtige Rezepte für den Sommer

Himbeerkuchen das ganze Jahr über genießen

Am liebsten würden wir das ganze Jahr über Himbeerkuchen essen. Ein Blick auf den Saisonkalender zeigt allerdings, dass die Himbeersaison in Deutschland nur von Juni bis September reicht. Weil uns das viel zu kurz ist, nehmen wir die restliche Zeit des Jahres für Himbeer-Desserts, Himbeerkuchen und andere Rezepte mit Himbeeren.

Kuchen mit Tiefkühl-Himbeeren backen

Wer mit TK-Himbeeren backt, sollte ein paar Dinge beachten: die Früchte möglichst in gefrorenem Zustand verarbeiten - so bleiben sie gut in Form und werden nicht matschig.

Bei Himbeerkuchen legt ihr die gefrorenen Früchte auf den Kuchenboden und gebt danach den Guss darüber. Bei Himbeerkuchen mit Füllung lasst ihr zunächst die Creme knapp gelieren und rührt erst dann die gefrorenen Früchte unter. Die Himbeeren tauen meist in wenigen Minuten auf und halten in der Creme oder unter dem Tortenguss gut in Form.

Wenn ihr Himbeeren als Deko verwenden wollt, nehmt ebenfalls gefrorene Früchte. Legt die Himbeeren an ihren Platz und lasst sie dort auftauen.

Lust auf Himbeerkuchen? Dann sucht euch euren Rezept-Favoriten aus - und los geht's! Wir haben außerdem leckere Rezepte für Himbeertorte.