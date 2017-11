Weihnachtskuchen: Die besten Rezepte fürs Fest

Weihnachtskuchen backen mit leckeren Gewürzen

Hmmmm, wie das duftet! Kein Wunder, schließlich machen die weihnachtlichen Gewürze den Weihnachtskuchen überhaupt erst zum Weihnachtskuchen. Ob Zimt, Nelken, Anis, Lebkuchengewürz oder Kardamom, das bleibt eurem persönlichen Geschmack überlassen.

Stollen & Panettone: klassische Weihnachtskuchen

Alle, die es ganz klassisch mögen, werden sicher unsere Rezepte für Stollen lieben. Auch hier haben wir zahlreiche Variationen für euch: Christstollen mit Pistazien, Schokotropfen, Marzipan oder Quark. Auch Honigkuchen und Gewürzkuchen stehen zur Weihnachtszeit hierzulande häufig auf dem Tisch. Unser Tipp: der würzige Schokoladenkuchen.

Während wir Deutschen auf unseren Stollen schwören, isst man in Weihnachten am liebsten Panettone. Der italienische Weihnachtskuchen ist eigentlich mehr ein Brot als ein Kuchen. Nicht umsonst trägt er auch den Namen „großes Brot“. Der Panettone lebt von einem weichen, sehr stark aufgegangenen Teig und kandierten Früchten. Er darf in der Sammlung unserer Weihnachtsrezepte natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Leckere Weihnachtskuchen für jeden Geschmack

Wer einen einfachen Kuchen backen will, entscheidet sich am besten für ein Weihnachtskuchen-Rezept im Blech oder in der Kastenform. Diejenigen, die es origineller mögen und keine Angst vor Back-Herausforderungen haben, sollten unsere Baumkuchen-Torte unbedingt probieren. Oder probiert es doch in diesem Jahr mal mit einer Weihnachtstorte. Wir empfehlen hier unseren weihnachtlichen Joghurtkuchen oder die Schokotorte mit Mandelcreme. Diese Weihnachtstorten sind definitiv einen Versuch wert.

Und wer bei aller heimeligen Weihnachts-Vorfreude und Schokoladenseligkeit die Früchte nicht missen will, kann seinen Weihnachtskuchen mit Sultaninen, Kirschen oder Orangen aufpeppen - passt ebenfalls perfekt zu Weihnachten! Von Baumkuchen einmal ganz zu schweigen.

Also, ran an den Ofen - denn mit einem leckeren Weihnachtskuchen könnt ihr die Festtage gleich noch ein Stückchen mehr genießen.