Mit Liebe gebacken

Zum Valentinstag backen wir natürlich am liebsten in Herzform. Zum Glück sind der Fantasie dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Ob süße Valentinstags-Kuchen und -Torten oder herzförmige Plätzchen und Kekse in jeglichen Größen und Farben: Was schmeckt, könnt ihr natürlich zum Valentinstag für eure Liebsten backen. Die besten Rezepte findet ihr in der Galerie.

Noch herziger wird es, wenn ihr den Valentinstags-Kuchen oder die Kekse anschließend in herzförmige Boxen oder Dosen verpackt. Mehr Liebe kann man zum Valentinstag mit einem Kuchen gar nicht zeigen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Verschenken und gemeinsamen Genießen.

Dieser schokoladige Kuchen ist schnell gebacken: Mit einer Herz-Tarteform und einer Love-Schablone kann er eine besondere Überraschung für deinen Liebsten werden. Zum Rezept: "Love"-Kuchen © Janne Peters

Weitere liebevolle Ideen

So einen leckeren Kuchen kann man auch hervorragend zu einem Valentinstags-Frühstück oder als schmackhaftes Dessert eines Valentinstags-Menüs verputzen.

Möchtet ihr eurem Schatz so ein schönes Geschenk machen, muss es nicht in Herzform sein. Vielleicht trifft ein Cassis-Törtchen in der Farbe der Liebe eher euren Geschmack oder ihr verziert Plätzchen oder eine Torte mit persönlichen Worten? Oftmals sind die einfachen Ideen die besten!

Sucht ihr noch weitere Valentinstag-Geschenke? Dann viel Spaß beim Stöbern.

Tipp: Kuchen und Co. als Herz passen auch hervorragend zum Muttertag!