Candy Cake: Die besten Süßigkeiten-Torten

Candy Cake: Leckere Rezepte aus "Backen mit Süßigkeiten"

Ihr seid auf der Suche nach einem Kuchen, der nicht nur lecker schmeckt, sondern auch optisch so richtig was hermacht? Dann werdet ihr in dem Kochbuch "Backen mit Süßigkeiten" von Dr. Oetker, erschienen im ZS Verlag, fündig! Das Buch liefert mehr als 50 Rezeptideen für Torten, Kuchen, Cupcakes und Törtchen, die mit beliebten Süßigkeiten gebacken und verziert werden: Von Marshmallows über Fruchtgummi bis hin zu Popcorn ist alles dabei. Und natürlich dürfen auch Schoko-Snacks wie Kitkat, Toffifees, Schaumküsse oder Toblerone nicht fehlen. In der Fotostrecke zeigen wir euch eine kleine Auswahl an Rezepten – wie wäre es zum Beispiel mit einem Piñata-Kuchen als Geburtstagsüberraschung oder einer exotischen Mikado-Torte? Lasst euch inspirieren!

Kuchen-Rezepte mit Geling-Garantie

Dr. Oetker verspricht, dass alle Rezepte einfach und sicher gelingen. Die Zubereitungsschritte sind klar beschrieben und alle Zutaten sollten leicht im Supermarkt zu beschaffen sein. Außerdem wurden die Rezepte mehrmals nachgekocht, um sie zu optimieren und um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Dem Back-Vergnügen steht also nichts mehr im Wege – ihr müsst euch nur noch für eine der Torten entscheiden ...