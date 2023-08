Low Carb Kokos-Käsekuchen: Blitzschnelles und leichtes Sommer-Rezept

von Helen Kreimer Ein Cheesecake kombiniert mit Kokosnuss klingt nach einem leckeren und frischen Schmaus für den Sommer. Mit diesem Rezept bringt ihr sogar eure Sommerfigur nicht in Gefahr.

Es gibt heiße Tage, da ist einem kaum nach essen zu Mute. Wenn überhaupt nach einem frischen Salat, kaltem Eis oder vielleicht einem Stück Kokosnuss-Käsekuchen? Was nach einer schweren Mahlzeit klingt, kann luftig und leicht zubereitet werden.

Käsekuchen: Der Klassiker schmeckt kombiniert mit Kokosnuss nach Urlaub

Bei diesem Rezept bringt dich der frische Geschmack von Kokosnuss gedanklich nicht nur an den Strand in die Karibik, sondern kombiniert als Low Carb Variante verzichten wir auf die Kalorien im Kuchenboden. Das ergibt einen luftigen und saftigen Käsekuchen. Was du dafür benötigst:

500 g Magerquark

400 g Doppelrahmfrischkäse

200 ml Kokosmilch

5 Eier

50 g brauner Zucker

3 EL Stevia-Streusüße

1 TL gemahlene Vanille

4 EL Limettensaft

3 EL Speisestärke

3 EL Kokosraspeln

Butter und Mehl für die Form

Die Zubereitung zeigen wir im Video.

