Hier kommt der Obstkuchen-Klassiker

Ein absoluter Evergreen unter den Obstkuchen ist ein Obstboden mit Pudding und/oder Tortenguss. Hierfür wird der Biskuit- oder Rührteig in einer gefetteten und mit Mehl ausgestäubten Obstbodenform gebacken. In dieser speziellen Backform bekommt der Kuchenboden einen kleinen Rand. Du kannst den Teig auch in einer Springform backen, solltest dann aber beim Belegen den Springformrand um den Obstboden stellen, damit Pudding oder Tortenguss nicht am Rand herunterlaufen.

Für den fruchtigen Belag eignen sich besonders Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren, Kirschen, Aprikosen oder Pfirsiche. Für einen bunten Obstkuchen kannst du die Früchte mischen oder wie bei dieser Beeren-Tarte in dekorativen Ringen auf dem Kuchenboden verteilen. Hier findest du außerdem unsere Rezepte für einen Erdbeerkuchen oder Erdbeerkuchen mit Vanillepudding.

Tipps, wie deine Obstkuchen noch besser gelingen

Damit dein Obstboden nicht so rasch durchweicht, solltest du die Früchte stets gut abtropfen lassen. Zusätzlich kannst du den Kuchenboden mit Sahnesteif bestäuben.

Damit das Obst im Kuchen nicht komplett nach unten sackt, gibt es einen einfachen Trick: Statt Früchte wie Johannisbeeren oder Blaubeeren direkt in den Teig zu geben und zu verrühren, bestäube sie vorher mit etwas Mehl. Das Mehl wirkt wie ein Kleber und sorgt dafür, dass die Früchte gleichmäßig im Teig verteilt bleiben.

Falls du gefrorene Früchte verwendest, zum Beispiel Himbeeren, gib die Früchte unaufgetaut in den Teig. So werden sie beim Unterrühren nicht zerdrückt und können den Teig auch noch nicht verfärben.

Luftiger Genuss

Kennst du schon die drei beliebtesten Obstkuchen mit einer Baiserhaube?

Obstkuchen für die große Runde

Blechkuchen eignen sich nicht nur super für Feste und Feiern, sondern auch bei üppiger Ernte aus dem eigenen Garten. Ob mit Rührteig, Hefeteig, Mürbeteig oder luftigem Biskuit, hier finden reichlich Früchte Platz.

Highlights im Herbst

Aromatische Birnenkuchen, Pflaumenkuchen, Apfelkuchen und auch Quittenkuchen versüßen uns ab Ende August den Abschied vom Sommer. Wie wäre es mit einer lauwarmen Apfeltarte? Für eine französische Tarte Tatin werden Apfelscheiben in einer Tarteform oder ofenfesten Pfanne auf Karamell verteilt und mit Mürbeteig bedeckt gebacken. Ebenso köstlich ist die Abwandlung als Birnenkuchen bei der Birnen-Tarte-Tatin. Dazu jeweils Vanilleeis, Vanillecreme oder mit Vanillezucker gesüßte Schlagsahne.

Köstliche Kuchen mit Obst auch im Winter

Dank eingelagerter Äpfel und tiefgefrorenem Obst brauchen wir während der kalten Jahreszeit auf fruchtige Kuchen nicht zu verzichten. Auch das Angebot an Südfrüchten bieten uns die beispielsweise Möglichkeit, köstliche Zitronenkuchen und Orangenkuchen zu backen.