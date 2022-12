Zum Reinbeißen: So lecker kann auch dein nächster Blechkuchen werden.

von Jasmin Rahimi Anray Du suchst nach einem Blechkuchenrezept, der genauso gut schmeckt, als hätte ihn Oma gebacken? Mit den Tipps aus unserem Video klappt es bestimmt!

Es geht doch nichts über ein schönes Stück Kuchen, den Oma frisch gebacken hat. Denn meist sind es doch die schlichten Blechkuchen, die am besten schmecken. Nur ein Happen und wir fühlen uns in unsere Kindheit zurückversetzt. Doch wie kriegen wir ihn so gut hin wie bei Oma?

So schmeckt der Kuchen wie früher bei Oma

Ob mit frischem Obst oder mit zarten Streuseln verziert, mit diesen vier Tipps wird dir der perfekte Kuchen gelingen, der so einmalig schmeckt, wie du ihn in Erinnerung hast. Appetit bekommen? Im Video erfährst du mehr!

