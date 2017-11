Mandelplätzchen: Mit Biss und Aroma

Tatsächlich! Florentiner stammen aus Florenz. Von dort gelangten sie in süddeutsche Handelsstädte, auf Weihnachtsteller und in die Adventsplätzchenpakete, die Mütter in alle Welt schicken. Die Haselnüsse solltet ihr rösten, abrubbeln und backen: Das Aroma ist so am besten. Statt Mehl kommen Mandeln in die Plätzchen. Zum Rezept: Florentiner