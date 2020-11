Einfach und schnell gemacht

Wir lieben Nussplätzchen!

Ein Weihnachtsfest ohne Nüsse – absolut undenkbar! Schon allein der leckeren Nussplätzchen wegen, die für uns einfach auf jeden Plätzchenteller gehören. Hingen die Nüsse früher noch am Weihnachtsbaum, mussten sie mittlerweile Christbaumkugeln weichen und haben sich in die Küche verzogen, wo wir allerlei leckere Plätzchen daraus backen. Und das ist gut so, denn in der kalten Jahreszeit versorgen sie uns mit besonders viel Energie und Vitaminen, die wir wirklich dringend gebrauchen können.

Kreative Ideen für Nussplätzchen

Der Fantasie sind bei Nussplätzchen dann auch kaum Grenzen gesetzt. Die Ideen sind so vielseitig wie die Nusssorten, die ihr dafür in der Küche verwenden könnt: (gemahlene) Haselnüsse, Walnüsse, Macadamia, Cashew, Mandeln und Kokosnuss. Wir haben uns von dieser Vielseitigkeit für unsere Nussplätzchen inspirieren lassen und zeigen euch oben die schönsten Ideen für klassische Weihnachtsplätzchen mit Nüssen. In unserer Strecke findest du nicht nur die besten Rezepte, sondern auch genaue Zeitangaben beim Backen in Minuten (min.) und Schritt für Schritt Anleitungen. Noch einfacher geht es nicht!

Butter, Kuvertüre und Co.: Das sind die besten Rezepte für Nussplätzchen

Neben den klassischen Nussecken, die wir auch außerhalb der Weihnachtszeit unheimlich gerne knuspern, haben wir auch diverse Mandelplätzchen zusammengestellt, backen mit Zutaten wie Zucker, Marzipan und Erdnüssen, tauchen unsere Kekse in Zartbitterkuvertüre, probieren gefüllte Plätzchen aus und lassen uns auch sonst einfach von Köstlichem rund um die Nuss inspirieren. So entsteht aus Margarine, Mehl, Nüssen und Co. ein Teig, der auf dem Backpapier zum kleinen Genusswunder wird. Da sind sicher auch leckere, neue Ideen für eure Weihnachtsplätzchen in diesem Jahr dabei. Viel Spaß beim Stöbern!