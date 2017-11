Kekse backen: Mehr als 100 Rezepte für euer Weihnachtsgebäck

Vanillekipferln sind echte Klassiker - die von Oma schmecken einfach am besten. Wie sie so toll gelingen wie bei Oma? Das ist kein Hexenwerk, sondern ganz einfach: Den Teig gut kühlen, bevor man ihn formt. Und die richtigen Zutaten verwenden: Statt künstlichem Vanillearoma kommt bei uns echte Bourbonvanille in die Plätzchen - nur so wird's der Kipferlgeschmack der Kindheit! Zum Rezept: Vanillekipferln