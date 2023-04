Endlich ist wieder Bärlauch-Saison – und ein außergewöhnliches Blitzrezept begeistert die leidenschaftlichen Köchinnen und Köche auf dem Portal Chefkoch.de gerade ganz besonders. Neugierig? Dann wird dieser einmalige Aufstrich auch bei euch bald ein absoluter Favorit für Frühstückstisch und Abendbrots-Tafel werden!

Dass Bärlauch seit Jahren nicht nur bei leidenschaftlichen Köch:innen so angesagt ist, hat viele Gründe: Er fühlt sich im heimischen Garten wohl oder kann bei einem Spaziergang gesammelt werden, er ist reich an Vitamin C, Kalium, Kalzium und Eisen und vor allem: Er schmeckt umwerfend gut. Was ihn aber auch auszeichnet, ist wie wandelbar er ist: Egal, ob als Bärlauch-Pesto, Bärlauchsuppe oder als besondere Krönung in einem leckeren Frühlings-Burger: Bärlauch passt praktisch immer!

Bärlauch-Aufstrich: Das Beste, was eurem Brot passieren kann

Eigentlich ja naheliegend, dass aus Bärlauch selbstverständlich auch ein einmalig leckerer Brotaufstrich entstehen kann, der auf den ersten Biss Frühlingsgefühle weckt. Besonders praktisch ist an diesem Rezept, dass es im Handumdrehen zubereitet ist und dass ihr vermutlich alle Zutaten bereits in der Küche. Im Video seht ihr Schritt für Schritt erklärt, wie es funktioniert – guten Appetit!

Verwendete Quelle: Chefkoch.de