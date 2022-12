von Vivien Windel Baked Feta war gestern! Jetzt backen wir uns unser winterliches Wohlfühlgericht in Form von Baked Brie à la TikTok-Trend-Rezept.

Ihr seid auf der Suche nach einem leckeren Feel-Good-Food für kalte Wintertage? Dann hat euch der TikTok-Food-Guru mal wieder erhört. Denn wie könnte es anders sein, folgt passend zum gemütlichen Fröstelwetter ein neuer Winter-Food-Trend. Und was könnte im Winter beliebter sein als ein ganzer Laib zart schmelzender Käse? Richtig. Nichts. Deswegen handelt es sich bei diesem Trend-Rezept auch um gebackenen Brie mit unterschiedlichsten Toppings und Zubereitungsarten. Wir haben für euch unser Lieblingsrezept kreiert, bei dem ihr einfach dahinschmelzen werdet! Also: Breitet eure Kuscheldecken aus, schmeißt den Fernseher an und macht euch bereit für einen gemütlichen Winterabend mit wunderbarem Wohlfühl-Essen.

Baked Brie mit Feigen und karamellisierten Walnüssen – Das Rezept

Zutaten für 2 Personen

2 Brie-Laibe (à ca. 250 g)

2 EL Butter

50 g Walnüsse

3 EL Honig

2 Zweige Rosmarin

4 Feigen

100 g Weintrauben

Dazu: Cracker oder Baguette

So bereitet ihr den Baked Brie zu

Den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Brie auspacken und jeweils in eine kleine oder beide zusammen in eine größere, flache Auflaufform legen, die etwas größer ist als der Brie. Anderenfalls könnt ihr den Käse auch in ein Stück zerknülltes Backpapier legen. Die Bries auf der Oberseite sternförmig einritzen. Brie für 15 bis 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, bis der Käse durchgeschmolzen ist. Währenddessen Butter in einer Pfanne zerlassen, Walnüsse grob hacken und zusammen mit dem Honig in die geschmolzene Butter geben. Alles auf mittlerer Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen, sodass die Walnüsse leicht karamellisieren. Rosmarin waschen und trocken schütteln. Kurz mit in die Pfanne geben und alles vermengen. Brie vorsichtig auf einen Servierteller oder ein Brett stürzen. Feigen und Weintrauben kurz abbrausen und die Feigen in Scheiben schneiden. Brie mit den kandierten Walnüssen sowie dem Obst garnieren und servieren. Den flüssigen Käse mit Crackern oder Baguette genießen.

Gebackener Brie: Ein Käse – etliche Variationen

Ihr könnt das beliebte Trend-Rezept auch ganz individuell nach eurem Geschmack abändern: Wie wäre es beispielsweise mit dem Baked Brie mit Pistazien und Chiliflocken oder ihr verfeinert ihn mit einer Vinaigrette aus Balsamicoessig und Honig. Einige TikTok-Köch:innen backen den Brie in einer ausgehöhlten Birne, machen das beliebte "Baked-Feta-Pasta"-Rezept einfach mit Brie nach und backen den Käse in einer Auflaufform zusammen mit Weintrauben und Walnüssen und vermengen es anschließend mit einer guten Portion Pasta. Probiert aber auch gern mal gebackenen Brie im Brot aus. Höhlt dafür einfach einen ovalen Brotlaib, der etwas größer ist als der Brie, in der Mitte aus und setzt den Käse hinein. Nun beträufelt ihr alles mit etwa zwei Esslöffeln Olivenöl und backt ihn wie im Rezept angegeben. Die perfekte Servierform für gemütliche Winterabende auf der Couch. Guten Appetit!