von Vivien Windel Nach dem oft aufwendig zubereiteten Weihnachtshauptgang kann es danach auch gern schnell gehen. Wir haben drei schnelle Dessert-Rezepte für euch.

Die Gans schmort Ewigkeiten im Ofen, die Entenbrust wird stundenlang massiert und mariniert, die Rehkeule aufwendig zubereitet oder der vegane Braten von Hand tagelang vorbereitet – alles für das perfekte Weihnachtsmenü. Am Ende bleibt dann wenig Lust, noch stundenlang ein Dessert vorzubereiten. Deswegen haben wir drei schnelle Rezepte für Weihnachtsdesserts für euch zusammengestellt. So steht einem entspannten und leckeren Weihnachtsmenü nichts mehr im Weg.

3 schnelle Weihnachtsdesserts für ein entspanntes Fest

1. Für das erste Rezept braucht ihr gerade mal fünf Minuten Arbeitszeit und schon steht ein leckeres Himbeer-Blitz-Eis auf dem Tisch.

Was ihr dafür braucht:

400 g TK-Himbeeren

300 g Sahnejoghurt

3 EL Puderzucker

2 EL Himbeergeist

2 Stängel Zitronenmelisse

Die Zubereitungsschritte findet ihr im Rezept.

Himbeer-Blitz-Eis (11) 5 Min. 165 kcal

2. Für alle, die es etwas crunchiger mögen, könnte das Kirsch-Zwieback-Trifle die richtige Wahl sein. Ein himmlisch cremiger Traum aus Mascarpone, Kirschen und Kokoszwieback macht dieses Schichtdessert zu etwas Besonderem.

Für das Schichtdessert braucht ihr folgende Zutaten:

½ Glas Schattenmorellen

3 EL Zucker

2 EL Kirschwasser

100 g Schlagsahne

100 g Mascarpone

100 g Magerquark

1 Päckchen Vanillezucker

6 Kokoszwibäcke

Und hier könnt ihr nachlesen, wie ihr das Dessert zubereitet.

Kirsch-Zwieback-Trifle (109) 25 Min. 415 kcal

3. Last, but not least haben wir ein Schnelles Tiramisu mit getrockneten Kirschen und Sherry. Für viele ist ein klassisches Tiramisu das Standard-Dessert an Heiligabend. Wir zeigen, wir es ratz-fatz fertig ist und verfeinern es mit Kirschen und Sherry – eine wunderbar weihnachtliche Kombi, wie wir finden.

Und das braucht ihr für das Tiramisu:

100 g Zucker

100 g Sauerkirschen (getrocknet)

3 Eier

4 EL Zucker

250 g Mascarpone

2 EL Sahnejoghurt

75 ml Sherry (oder Marsala)

100 g Löffelbiskuits

Kakaopulver zum Bestäuben

Wie das Schnelle Tiramisu dann fertig herstellen könnt, erfahrt ihr hier.

Schnelles Tiramisu mit getrockneten Kirschen und Sherry (29) 20 Min.

Auf der Suche nach weiteren Rezepten für schnelle Desserts oder besondere Weihnachtsdesserts? Wir haben eine riesige Auswahl für euch.